ABD Güneyinde Kar Fırtınası: Soğuk Hava 10 Can Aldı

Kar Fırtınası ve Dondurucu Soğuk Can Aldı

ABD'nin Meksika Körfezi kıyısında yer alan eyaletlerinde etkili olan kar fırtınası ve dondurucu soğuk, ilk belirlemelere göre 10 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Texas'tan Florida'ya kadar uzanan etki alanındaki soğuk hava, yaşamı olumsuz bir şekilde etkiliyor.

Nadir Görülen Hava Olayları ve Sonuçları

Alabama, Texas ve Georgia eyaletlerinde görülen kar fırtınası, ev yangınlarına, trafik kazalarına ve donma olaylarına yol açtı. Aşırı buzlanma nedeniyle yollarda büyük kazalar ve trafikte aksamalar meydana gelirken, pek çok uçuş iptal edildi.

Kar Kalınlıkları Rekor Kırıyor

Florida'nın Milton bölgesinde tarihteki en yoğun kar yağışı nedeniyle kar kalınlığının 25 santimetreyi bulduğu ifade ediliyor. Texas'ın Beaumont bölgesinde ise kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Alabama'nın Mobile kentinde ise yağış nedeniyle 20 santimetrelik kar kalınlığı oluştu. Louisiana'nın Baton Rouge ve New Orleans kentleri de 1895'ten bu yana en yoğun kar yağışı ile karşı karşıya kaldı.

Önemli Uyarılar ve Hava Durumu Beklentileri

Louisiana iklim uzmanı Jay Grymes, eyaletin son 100 yıldır kaydedilen en soğuk hava şartlarını yaşadığını belirtti. Bazı bölgelerde sıcaklıkların 26 Ocak'a kadar sıfırın altında 12 dereceye kadar düşeceği uyarısını yaptı. Louisiana Ulaştırma ve Kalkınma Bakanlığı Sekreteri Joe Donahue ise yolların buzlanma tehlikesine karşı halka gereksiz seyahatlerden kaçınmaları çağrısında bulundu.

Yetkililer, Körfez bölgesindeki soğuk hava şartlarının hafta sonundan itibaren mevsim normallerine dönmeye başlayacağını aktardı.