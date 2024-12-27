ABD, Gürcistan'daki İktidar Partisi Kurucusu İvanişvili'yi Yaptırım Listesine Aldı

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Yaptırım Kararı

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, Gürcistan'daki iktidar partisi Gürcü Hayali Partisi'nin kurucusu ve onursal başkanı Bidzina İvanişvili'yi, "Rusya yararına ülkenin geleceğini baltaladı" gerekçesiyle yaptırım listesine ekledi.

Anthony Blinken'dan Açıklama

Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, İvanişvili'yi Rusya'nın lehine faaliyet göstermesi nedeniyle eleştirerek, "İvanişvili ve Gürcü Hayali Partisi'nin eylemleri demokratik kurumları aşındırdı, insan hakları ihlallerine yol açtı ve Gürcistan'daki temel özgürlüklerin kullanılmasını engelledi" ifadelerine yer verdi.

Gürcistan'daki Siyasi Gelişmeler

Gürcistan'da yaşanan gelişmeler, AB ve ABD dahil olmak üzere birçok uluslararası kuruluşun dikkatini çekti. Mevcut Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ve muhalefet partileri, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin kazandığı parlamento seçimlerini kabul etmiyor ve hükümetin AB'ye katılım müzakerelerinin başlamasını geçici olarak askıya almasına tepki gösteriyor. Zurabişvili'nin, görevi Mikheil Kavelaşvili'ye 29 Aralık'ta devretmesi bekleniyor.

Buna karşılık, Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'nin hükümeti, Batı'nın desteklediği bazı güçlerin, Zurabişvili ve muhalefeti sokak eylemleriyle hükümeti devirmeye çalıştığını öne sürdü. ABD ile bazı Avrupa ülkeleri de Gürcistan hükümetinin yetkililerine yaptırımlar uygulamaya başladı.

Devam Eden Gösteriler

Gürcistan'da 28 Kasım'da başlayan AB yanlısı gösteriler hâlâ devam ediyor ve yerel halk, hükümetin politikalarını protesto etmeye devam ediyor.