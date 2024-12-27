DOLAR
35,18 -0,17%
EURO
36,7 0,09%
ALTIN
2.961,5 0,54%
BITCOIN
3.321.331,84 1,25%

ABD, Gürcistan'daki İktidar Partisi Kurucusu İvanişvili'yi Yaptırım Listesine Aldı

ABD, Gürcistan'daki Gürcü Hayali Partisi'nin kurucusu İvanişvili'yi Rusya lehine hareket nedeniyle yaptırım listesine dahil etti.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 22:06
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 22:06
ABD, Gürcistan'daki İktidar Partisi Kurucusu İvanişvili'yi Yaptırım Listesine Aldı

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Yaptırım Kararı

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, Gürcistan'daki iktidar partisi Gürcü Hayali Partisi'nin kurucusu ve onursal başkanı Bidzina İvanişvili'yi, "Rusya yararına ülkenin geleceğini baltaladı" gerekçesiyle yaptırım listesine ekledi.

Anthony Blinken'dan Açıklama

Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, İvanişvili'yi Rusya'nın lehine faaliyet göstermesi nedeniyle eleştirerek, "İvanişvili ve Gürcü Hayali Partisi'nin eylemleri demokratik kurumları aşındırdı, insan hakları ihlallerine yol açtı ve Gürcistan'daki temel özgürlüklerin kullanılmasını engelledi" ifadelerine yer verdi.

Gürcistan'daki Siyasi Gelişmeler

Gürcistan'da yaşanan gelişmeler, AB ve ABD dahil olmak üzere birçok uluslararası kuruluşun dikkatini çekti. Mevcut Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ve muhalefet partileri, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin kazandığı parlamento seçimlerini kabul etmiyor ve hükümetin AB'ye katılım müzakerelerinin başlamasını geçici olarak askıya almasına tepki gösteriyor. Zurabişvili'nin, görevi Mikheil Kavelaşvili'ye 29 Aralık'ta devretmesi bekleniyor.

Buna karşılık, Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'nin hükümeti, Batı'nın desteklediği bazı güçlerin, Zurabişvili ve muhalefeti sokak eylemleriyle hükümeti devirmeye çalıştığını öne sürdü. ABD ile bazı Avrupa ülkeleri de Gürcistan hükümetinin yetkililerine yaptırımlar uygulamaya başladı.

Devam Eden Gösteriler

Gürcistan'da 28 Kasım'da başlayan AB yanlısı gösteriler hâlâ devam ediyor ve yerel halk, hükümetin politikalarını protesto etmeye devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ABD'de Evsizlik Oranı 2024'te Yüzde 18 Arttı
2
İstanbul'da Filistin'e Destek Yürüyüşü
3
Hukukçular Derneği'nden 'Adalet Aranıyor' Belgeseli Gösterimi
4
ABD, Gürcistan'daki İktidar Partisi Kurucusu İvanişvili'yi Yaptırım Listesine Aldı
5
İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 3 Tutuklama
6
Husiler: ABD ve İngiltere Sana'ya Hava Saldırısı Düzenledi
7
Ardahan-Şavşat Kara Yolu Buzlanma Nedeniyle Kapatıldı

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi