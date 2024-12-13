ABD, Gürcistan Hükümetinden Yetkililere Vize Kısıtlaması Getirdi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Gürcistan'da Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerini 2028'e kadar askıya alma kararı alan hükümetten 20 kişiye vize kısıtlaması getirileceğini açıkladı.

Açıklamada, Gürcü Hayali Partisi'nin, göstericilere, medya mensuplarına, insan hakları aktivistlerine ve muhalefet temsilcilerine yönelik uyguladığı acımasız ve haksız şiddetin kınandığı belirtildi. ABD, demokrasinin baltalanmasından sorumlu tutulanların cezalandırılmasını talep ediyor.

Bakanlık, vize kısıtlamalarının bakanlar, milletvekilleri, kolluk kuvvetleri ve sivil vatandaşlar da dahil olmak üzere birçok hükümet yetkilisini kapsayacağını kaydetti.

Gürcistan'ın kararına tepkiler ise uluslararası alanda sürüyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, AB ile müzakerelerin durdurulmasının, Gürcistan ile stratejik ilişkilerin de askıya alınmasına neden olacağını ifade etti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, hükümet karşıtı göstericilere destek verileceğini duyururken, Baltık ülkeleri de Gürcistan hükümetinin üst düzey temsilcilerine ülkeye giriş yasağı uygulayacaklarını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ve bazı hükümet yetkililerine yönelik yaptırım kararnamesini imzalayarak duruma tepki gösterdi. ABD, Gürcistan’daki gelişmeleri yakından izleyerek, ek yaptırımların gündeme gelebileceği sinyalini verdi.

Bu arada, Gürcistan hükümetinin aldığı kararın ardından 28 Kasım'da başlayan hükümet karşıtı gösteriler hâlâ devam etmekte.