DOLAR
34,95 -0,15%
EURO
36,7 -0,15%
ALTIN
2.998,92 0,35%
BITCOIN
3.500.306,63 -0,36%

ABD, Gürcistan Hükümetinden Yetkililere Vize Kısıtlaması Getirdi

ABD, Gürcistan hükümetinin AB'ye katılım müzakerelerini askıya alması nedeniyle 20 yetkiliye vize kısıtlaması uygulayacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 11:55
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 11:55
ABD, Gürcistan Hükümetinden Yetkililere Vize Kısıtlaması Getirdi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Gürcistan'da Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerini 2028'e kadar askıya alma kararı alan hükümetten 20 kişiye vize kısıtlaması getirileceğini açıkladı.

Açıklamada, Gürcü Hayali Partisi'nin, göstericilere, medya mensuplarına, insan hakları aktivistlerine ve muhalefet temsilcilerine yönelik uyguladığı acımasız ve haksız şiddetin kınandığı belirtildi. ABD, demokrasinin baltalanmasından sorumlu tutulanların cezalandırılmasını talep ediyor.

Bakanlık, vize kısıtlamalarının bakanlar, milletvekilleri, kolluk kuvvetleri ve sivil vatandaşlar da dahil olmak üzere birçok hükümet yetkilisini kapsayacağını kaydetti.

Gürcistan'ın kararına tepkiler ise uluslararası alanda sürüyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, AB ile müzakerelerin durdurulmasının, Gürcistan ile stratejik ilişkilerin de askıya alınmasına neden olacağını ifade etti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, hükümet karşıtı göstericilere destek verileceğini duyururken, Baltık ülkeleri de Gürcistan hükümetinin üst düzey temsilcilerine ülkeye giriş yasağı uygulayacaklarını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ve bazı hükümet yetkililerine yönelik yaptırım kararnamesini imzalayarak duruma tepki gösterdi. ABD, Gürcistan’daki gelişmeleri yakından izleyerek, ek yaptırımların gündeme gelebileceği sinyalini verdi.

Bu arada, Gürcistan hükümetinin aldığı kararın ardından 28 Kasım'da başlayan hükümet karşıtı gösteriler hâlâ devam etmekte.

İLGİLİ HABERLER

Emlak Konut, Satış Koşullarını Güncelledi: İhale Süreci Artık Daha Kolay!

Halkbank'tan Yılbaşı Öncesi 2.000 TL Alışveriş Desteği!

Barış Arduç ve Hande Erçel Hayranlarına Müjde! 'Aşkı Hatırla'dan İlk Kareler Yayınlandı

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sözleşmeli Personel Alım İlanı! İşte Başvuru Tarihleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Palandöken Kayak Merkezi Hafta İçi de Yoğun Ziyaretçi Ağırlıyor
2
Tunceli'de Yaban Keçisi Kaçak Avcılarına Ceza
3
Ukrayna'nın Enerji Sistemine Yoğun Rusya Saldırısı
4
Blinken'dan Erdoğan ve Fidan'a Teşekkür: Suriye ve Gazze Üzerine Kritik Değerlendirmeler
5
Stratcom Summit 24 İstanbul'da Yapay Zeka Tartışmaları Başladı
6
2025 Bütçesi Görüşmelerinde Turizm ve Savunma Vurgusu
7
Bursa Adliyesindeki Silahlı Saldırıda 10 Gözaltı! Soruşturma Derinleşiyor

O ikramiye Ödemeleri Bugün Hesaplarda!

İBB Meclisi'nden Şok Zam: Otopark Ücretlerine Yüzde 115 Artış!

BİM'de 6 Taksit İmkanı ve Eve Teslimat: Yeni Ürünler 18 Aralık'ta Geliyor!

Süleymanpaşa'dan Öğrencilere Harçlık Desteği: Öğrenci Kart İle TL ve Ücretsiz İnternet!

Chery'den Aralık Ayında Kış Hazırlıkları için Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Barış Arduç ve Hande Erçel Hayranlarına Müjde! 'Aşkı Hatırla'dan İlk Kareler Yayınlandı

Nikotin Yoksunluğuna Elveda: Yeşil Çeri Domates ile Sağlıklı Bir Başlangıç

Emlak Konut, Satış Koşullarını Güncelledi: İhale Süreci Artık Daha Kolay!

Emlak Konut GYO'dan Yatırımcılar İçin Cazip İhale Fırsatları

VakıfBank'tan Emeklilere Özel Ödeme: Ocak Ayında Ek Ödeme Fırsatı

Halkbank'tan Yılbaşı Öncesi 2.000 TL Alışveriş Desteği!

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sözleşmeli Personel Alım İlanı! İşte Başvuru Tarihleri