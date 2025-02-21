ABD Hakimi, USAID'in Dış Yardımlarını Yeniden Başlatma Kararına Uymadığını Açıkladı

ABD'de USAID Krizi: Hakim Fonların Yeniden Başlatılmadığını Duyurdu

Washington DC Bölge Mahkemesi hakimi Amir Ali, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından yürütülen dış yardım programlarına yönelik fonların yeniden başlatılması kararına uyulmadığını açıkladı.

Hakim Ali, USAID yetkililerinin fonları toplu halde askıya almaya devam ettiklerini belirterek, bu fonların "geçici olarak" da olsa açılması gerektiğine dikkat çekti. Hakim, USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardım programlarına yönelik mahkeme kararının ihlal edildiğini kaydetti.

Öte yandan, USAID yetkilileri, bu hafta mahkemeye sundukları yazılı savunmalarda, yargıcın kararını ihlal etmeden fonları yasal olarak durdurabileceklerini veya feshedebileceklerini iddia ettiler.

Amir Ali’nin Kararı ve Ardında Yatan Olaylar

Amir Ali, yurt dışındaki çalışmaları için ABD fonlarından yardım alan AIDS Aşı Savunuculuğu Koalisyonu ve Küresel Sağlık Konseyi tarafından açılan davalarda 14 Şubat tarihinde verdiği kararda, USAID tarafından finanse edilen dış yardım programlarına yönelik fonların geçici olarak yeniden başlatılmasına hükmetmişti.

Dış yardımlar konusundaki tartışmalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 Ocak tarihinde başkanlık görevine başlamasıyla alevlenmişti. Trump, imzaladığı bir kararnamede, dış kalkınma yardımı programlarından sorumlu tüm bakanlıkların dış ülkelere yapacağı ödemelerin kesileceğini belirtmişti.

Bu karar doğrultusunda, ABD Dışişleri Bakanlığı da 27 Ocak tarihinde, Bakanlık ve USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardımların durdurulduğunu açıklamıştı. Ayrıca, DOGE yöneticisi Elon Musk, USAID yöneticileri ile yaşadığı sorun nedeniyle çalışanların "idari izne çıkarıldığını" duyurmuştu.

Ardından, Washington Bölge Mahkemesi yargıcı Amir Ali, USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardım programlarına yönelik fonların geçici olarak yeniden başlatılması kararı vermişti.