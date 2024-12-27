ABD Hastanelerin Çatışma Alanı Olmasını İstemiyor

ABD: Hastaneler Çatışma Alanı Olarak Görülmemeli

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, İsrail'in Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi’ne yönelik saldırıları hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Kirby, hastanelerin çatışma alanı olarak görülmemesi gerektiğini vurguladı.

Telekonferans aracılığıyla düzenlenen basın brifinginde Kirby, insanların hastaneye giderken kendilerini güvende hissetmesi ve ihtiyaç duydukları tıbbi bakımı alabilmesi gerektiğini söyledi. Kirby, “Hastaneleri çatışma alanı olarak görmek istemiyoruz.” şeklindeki ifadeleriyle durumu net bir şekilde ortaya koydu.

İsrail'in Gazze’deki hastaneleri hedef almasının, Hamas'ın sivilleri kalkan olarak kullanmasından kaynaklandığını belirten Kirby, yine de hastanelerin hedef alınmasını istemediklerini ifade etti. Özellikle, “Gazze'de veya başka herhangi bir yerde hastanelerin hedef alınmasını istemiyoruz,” dedi.

İsrail ordusu, bugün Gazze Şeridi'ndeki Kemal Advan Hastanesi'nde sağlık personelini ve yaralıları zorla dışarı çıkararak baskın düzenledi ve hastanenin bazı bölümlerini ateşe verdi.

Öte yandan, 7 Ekim tarihinden bu yana devam eden saldırılarda, yaklaşık 17,492’si çocuk, 11,979’u kadın olmak üzere toplam 45,436 Filistinli hayatını kaybetti. Ayrıca 108,038 kişi yaralandı. Enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu bildirilirken, sivillerin sığındığı hastane ve eğitim kurumlarının hedef alınması sonucu sivil altyapı da ciddi şekilde tahrip ediliyor.