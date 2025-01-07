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ABD Hazine Bakanı Yellen, Çin'in Siber Saldırılarından Endişeli

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Çin'in desteklediği siber saldırılara karşı endişelerini dile getirdi.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 09:53
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 09:53
ABD Hazine Bakanı Yellen, Çin'in Siber Saldırılarından Endişeli

ABD, Çin'in Siber Saldırıları Hakkında Endişelerini Açıkladı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Aralık 2024'te ülkesinin Çin destekli siber saldırılara maruz kaldığını belirterek, bu durumdan büyük bir endişe duyduğunu ifade etti. Yellen, bu konudaki görüşlerini Çin Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng ile gerçekleştirdikleri sanal toplantıda dile getirdi.

Yellen, Çin kaynaklı siber saldırıların "zararlı" etkileri olduğunu vurgulayarak, bu tür faaliyetlerin iki ülke arasındaki ilişkileri olumsuz yönde etkileyebileceğini belirtti. Özellikle, Rusya-Ukrayna Savaşı'na maddi destek veren ülkelerdeki şirketlerin karşılaşabilecekleri ciddi sonuçlara dikkat çekti.

ABD Hazine Bakanlığı, Aralık 2024'ün başında gerçekleşen bu siber saldırıda hackerların uzaktan erişim sağladığını ve bazı sınıflandırılmamış belgeler'e ulaşmayı başardığını duyurmuştu. Bu gelişmeler, uluslararası güvenlik gündeminde önemli bir yer tutmaya devam ediyor.

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