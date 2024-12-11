DOLAR
34,82 -0,05%
EURO
36,67 -0,08%
ALTIN
3.020,9 -0,18%
BITCOIN
3.375.048,63 -0,56%

ABD, Heyet Tahrir Şam'ı Terör Listesinden Çıkarma Üzerinde Çalışıyor

ABD yönetimi, Suriye'deki yeni yönetimle çalışabilmek için Heyet Tahrir Şam'ı terör listesinden çıkarmayı değerlendiriyor.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 01:07
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 01:07
ABD, Heyet Tahrir Şam'ı Terör Listesinden Çıkarma Üzerinde Çalışıyor

ABD Yönetiminden HTŞ'ye Yönelik Değerlendirme

ABD yönetiminin, "Suriye'deki yeni yönetimle" işbirliği yapabilmesi için halen yabancı terör örgütleri listesinde bulunan Heyet Tahrir Şam (HTŞ)' yı terör listesinden çıkarma yollarını değerlendirdiği iddia edildi. Amerikan NBC News kanalına konuşan ve adı açıklanmayan iki üst düzey Amerikalı yetkili, Joe Biden yönetiminin HTŞ'nin durumuna ilişkin çeşitli senaryolar üzerinde çalıştığını bildirdi.

Habere göre, ABD yetkilileri, HTŞ'nin terör listesinden çıkarılması için gerekli değerlendirmeleri yapmakta. Yetkililerden biri, HTŞ'nin yakın zamanda terör listesinden çıkarılabileceğini ifade ederken, diğer yetkili ise sürecin ilk aşamasında olduklarını belirtmiştir. Bu adımın, ABD'nin ve diğer ülkelerin "Suriye'deki yeni yönetimle" daha rahat işbirliği yapabilmesini kolaylaştırmayı hedeflediği vurgulandı.

Söz konusu yetkililer, bu kapsamda HTŞ lideri Ahmed eş-Şera'nın (Ebu Muhammed el-Culani) başına konulan 10 milyon dolarlık ödülün de kaldırılabileceği yönünde açıklamalarda bulundu.

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanlığı, HTŞ'nin terör listesinden çıkarılmasına yönelik henüz bir politika değişikliği olmadığını ve mevcut durumun devam ettiğini kaydetti. ABD, HTŞ'yi 2018 yılında yabancı terör örgütleri listesine almıştı.

Suriye'de Son Gelişmeler

27 Kasım'da Suriye'de rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşırken, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi büyük illerde grupların üstünlük kurduğu görüntülendi.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle, rejim kontrolü kaybederek çöküş sürecine girmiştir. Bu gelişmelerin ardından, Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ermiş ve rejim lideri Esed başkentten kaçmıştır.

Diğer bir gelişme ise, Suriye Milli Ordusu'nun Aralık ayında başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu çerçevesinde Tel Rıfat ilçe merkezini PKK/YPG'den kurtarması olmuştur. Operasyon sırasında Münbiç ilçesinin de temizlenmesi, Fırat Nehri'nin batısında en büyük terör yuvası haline gelen bölgenin PKK/YPG'den arındırılmasıyla sonuçlanmıştır.

İLGİLİ HABERLER

11 Aralık 2024: Burçlarınıza Göre Aşk, Sağlık ve Kariyer Üzerine Günlük Yıldız Etkileri

Ziraat Bankası'ndan Müşterilere Dev Hizmet: Süper Şube ile Bedava Avantajlar!

Göbek Yağlarından Kurtulmak İçin Yapılması Gereken 5 Madde!

17 Aralık 2024 BİM Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! O Üründeki İndirim Şaşırtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ABD, Heyet Tahrir Şam'ı Terör Listesinden Çıkarma Üzerinde Çalışıyor
2
Nijerya'da 43 Kişi Fidye İçin Kaçırıldı
3
Netanyahu, Lübnan'daki Patlamaların Sorumluluğunu Üstlendi
4
New York Borsası Düşüşle Kapatıldı: Enflasyon Verileri Bekleniyor
5
Sivas Milletvekili Rukiye Toy'dan Batılı Ülke Liderlerine Sert Eleştiri
6
Cammu-Keşmir Hükümeti Rohingya Mülteci Sorununa Merkezden Çözüm Çağrısında Bulundu
7
İsrail Askerlerinden Batı Şeria'ya Baskın: 40 Filistinli Gözaltına Alındı

11 Aralık 2024: Burçlarınıza Göre Aşk, Sağlık ve Kariyer Üzerine Günlük Yıldız Etkileri

Bakan Işıkhan'dan Çarpıcı Asgari Ücret Açıklamları: Fırsatçılarla Mücadele Başlıyor!

Kuruluş Osman'a Yeni Kötü Adam: Moğol Komutanı Dahil Oluyor!

"Aşk-ı Memnu'nun Yıldızları, Selçuk Bey Yes Man'de buluşuyor!

Göbek Yağlarından Kurtulmak İçin Yapılması Gereken 5 Madde!

Ziraat Bankası'ndan 10.000 TL Ödeme Fırsatı! 7 Ocak'ta Hesaplarda

150.000 TL Faizsiz Kredi İmkanı ile Yeni Kampanya Duyuruldu

17 Aralık 2024 BİM Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! O Üründeki İndirim Şaşırtıyor

Ziraat Bankası'ndan Müşterilere Dev Hizmet: Süper Şube ile Bedava Avantajlar!

10 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları: Enerji ve Yenilik Dolu Bir Gün

Soğuk Hava ve Kar Yağışı Türkiye'yi Etkileyecek!

Devletin 72.000 TL BES Desteği İçin Son Günler!