ABD, Heyet Tahrir Şam'ı Terör Listesinden Çıkarma Üzerinde Çalışıyor

ABD Yönetiminden HTŞ'ye Yönelik Değerlendirme

ABD yönetiminin, "Suriye'deki yeni yönetimle" işbirliği yapabilmesi için halen yabancı terör örgütleri listesinde bulunan Heyet Tahrir Şam (HTŞ)' yı terör listesinden çıkarma yollarını değerlendirdiği iddia edildi. Amerikan NBC News kanalına konuşan ve adı açıklanmayan iki üst düzey Amerikalı yetkili, Joe Biden yönetiminin HTŞ'nin durumuna ilişkin çeşitli senaryolar üzerinde çalıştığını bildirdi.

Habere göre, ABD yetkilileri, HTŞ'nin terör listesinden çıkarılması için gerekli değerlendirmeleri yapmakta. Yetkililerden biri, HTŞ'nin yakın zamanda terör listesinden çıkarılabileceğini ifade ederken, diğer yetkili ise sürecin ilk aşamasında olduklarını belirtmiştir. Bu adımın, ABD'nin ve diğer ülkelerin "Suriye'deki yeni yönetimle" daha rahat işbirliği yapabilmesini kolaylaştırmayı hedeflediği vurgulandı.

Söz konusu yetkililer, bu kapsamda HTŞ lideri Ahmed eş-Şera'nın (Ebu Muhammed el-Culani) başına konulan 10 milyon dolarlık ödülün de kaldırılabileceği yönünde açıklamalarda bulundu.

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanlığı, HTŞ'nin terör listesinden çıkarılmasına yönelik henüz bir politika değişikliği olmadığını ve mevcut durumun devam ettiğini kaydetti. ABD, HTŞ'yi 2018 yılında yabancı terör örgütleri listesine almıştı.

Suriye'de Son Gelişmeler

27 Kasım'da Suriye'de rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşırken, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi büyük illerde grupların üstünlük kurduğu görüntülendi.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle, rejim kontrolü kaybederek çöküş sürecine girmiştir. Bu gelişmelerin ardından, Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ermiş ve rejim lideri Esed başkentten kaçmıştır.

Diğer bir gelişme ise, Suriye Milli Ordusu'nun Aralık ayında başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu çerçevesinde Tel Rıfat ilçe merkezini PKK/YPG'den kurtarması olmuştur. Operasyon sırasında Münbiç ilçesinin de temizlenmesi, Fırat Nehri'nin batısında en büyük terör yuvası haline gelen bölgenin PKK/YPG'den arındırılmasıyla sonuçlanmıştır.