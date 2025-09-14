ABD Heyeti Erivan'da TRIPP Temaslarında Bulundu

ABD'li heyet Erivan'da TRIPP ve ekonomik işbirliğini görüştü; Hanrahan, Sargsyan ve Papoyan ile temaslarda bulundu.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 13:32
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 13:32
ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşleri Bürosu Kıdemli Yetkilisi Brendan Hanrahan başkanlığındaki heyet, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da Başkan Donald Trump'ın Uluslararası Barış ve Refah Rotası (TRIPP) kapsamında temaslarda bulundu.

Hanrahan - Arpine Sargsyan Görüşmesi

Armenpress'in haberine göre, Hanrahan, Ermenistan İçişleri Bakanı Arpine Sargsyan ile bir araya geldi. Sargsyan, Azerbaycan-Ermenistan barışı sürecinde ABD'nin ‘önemli rolü’ olduğuna işaret etti ve iki ülke arasındaki mutabakat zaptının işbirliği için yeni fırsatlar sunduğunu vurguladı.

Görüşmede ayrıca TRIPP ve diğer işbirliği alanları da ele alındı.

Ekonomik İşbirliğinin Genişletilmesi

Hanrahan, Erivan'da Ermenistan Ekonomi Bakanı Gevorg Papoyan ile de görüştü. Toplantıda iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin genişletilmesi, ticaret hacminin artırılması, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve yeni girişimlerin teşvik edilmesi konuları ele alındı.

Bakan Papoyan, görüşmenin ardından yayımladığı video mesajında TRIPP'e Ermenistan'ın güçlü ilgi duyduğunu belirterek projenin ‘pratik uygulama’ aşamasına geçtiğini bildirdi.

