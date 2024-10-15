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ABD, Hindistan'a 4 Milyar Dolar Değerinde 31 İHA Sattı

ABD, Hindistan'a 4 milyar dolarlık MQ-9B tipi 31 insansız hava aracı satışı gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 15:25
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 15:25
ABD, Hindistan'a 4 Milyar Dolar Değerinde 31 İHA Sattı

ABD ve Hindistan Arasındaki İHA Anlaşması

Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan'a yaklaşık 4 milyar dolar değerinde yüksek irtifa ve uzun menzil kapasitesine sahip 31 adet MQ-9B insansız hava aracı (İHA) sattı. Bu önemli satış, taraflar arasındaki askeri işbirliğini pekiştiriyor.

Anlaşmanın Detayları

Hindistan, General Atomics Aeronautical Systems ile Predator ve Reaper gibi İHA modellerinin üretimi konusunda bir anlaşma yaptığını duyurdu. India Today'ın haberine göre, bu anlaşma, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile ABD Başkanı Joe Biden arasında, Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QUAD) Zirvesi çerçevesinde gerçekleşen görüşmelerin hemen sonrasında imzalandı.

İHA'ların Dağıtımı ve Bakım Tesisi Kurulumu

Anlaşma kapsamında, Washington, Delhi hükümetine 3.8 milyar dolar karşılığında 31 askeri İHA temin edecek. Bunun yanı sıra, Hindistan'da bir bakım, onarım ve revizyon tesisi kurulması da planlanıyor.

Hindistan, teslim alacağı İHA'ların 15'ini Donanma bünyesinde, geri kalanını ise Hava Kuvvetleri ve ordu arasında eşit şekilde dağıtmayı planlıyor.

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