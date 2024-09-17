ABD, Hizbullah Çağrı Cihazlarının Patlatılması Olayıyla İlgili Yorumda Bulundu

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı, Lübnan’da Hizbullah unsurlarına ait çağrı cihazlarının eş zamanlı olarak patlatılması olayına ilişkin bir dizi açıklamada bulundu. Bakanlık, olayla herhangi bir ilgileri olmadığını ve bu konuda bir değerlendirme yapmayacaklarını ifade etti.

Sözcü Matthew Miller’ın Açıklamaları

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Olayla ilgili olarak herhangi bir bilgi sahibiyiz. ABD’nin bu olayla bağlantısı yok," dedi. Ayrıca, olayın detayları hakkında bilgi toplama sürecinin devam ettiğini vurguladı.

Hizbullah ve İsrail Tartışması

Miller, Hizbullah’ın bu olayda sorumlu olarak İsrail’i göstermesiyle ilgili sorulara yanıt verirken, olayın yeni olduğunu ve daha fazla bilgi edinmeyi hedeflediklerini belirtti. Bunun yanında, İsrail’in bu saldırıyla ilgili zamanlaması hakkında yorum yapmayı reddetti.

Hizbullah’ın Meşru Hedef Olma Durumu

Bir basın sorusunda Miller, Hizbullah’ın terör örgütü olması nedeniyle meşru bir hedef olduğunu savundu. "Hizbullah, sivillere yönelik saldırılar düzenleyen bir gruptur ve bu nedenle teröristlere karşı savunma hakkı bulunmaktadır,” dedi.

Beyaz Saray’dan Ek Açıklamalar

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, gündemdeki olayla ilgili yaptıkları değerlendirmede, "ABD’nin bu olayla ilgili bir bağlantısı yok. Ayrıca, Lübnan’daki çağrı cihazlarının patlamasıyla ilgili önceden bilgi sahibi değildik," ifadelerini kullandı.

Olayın Sonuçları

Lübnan Sağlık Bakanlığı, patlamalar sonucunda biri çocuk olmak üzere 9 kişinin hayatını kaybettiğini ve yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını bildirdi. İsrail’in olaya ilişkin henüz bir açıklama yapmadığı öğrenildi ve bölgede, 8 Ekim 2023’ten bu yana süren çatışmalarda gerginliğin arttığı gözlemleniyor.