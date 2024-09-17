DOLAR
34,09 -0,33%
EURO
37,93 -0,08%
ALTIN
2.816,46 0,18%
BITCOIN
2.056.205,23 -4,51%

ABD, Hizbullah Çağrı Cihazlarının Patlatılması Olayıyla İlgili Yorumda Bulundu

ABD Dışişleri Bakanlığı, Hizbullah unsurlarının çağrı cihazlarının patlatılması ile herhangi bir bağlantıları olmadığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 22:24
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 22:24
ABD, Hizbullah Çağrı Cihazlarının Patlatılması Olayıyla İlgili Yorumda Bulundu

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı, Lübnan’da Hizbullah unsurlarına ait çağrı cihazlarının eş zamanlı olarak patlatılması olayına ilişkin bir dizi açıklamada bulundu. Bakanlık, olayla herhangi bir ilgileri olmadığını ve bu konuda bir değerlendirme yapmayacaklarını ifade etti.

Sözcü Matthew Miller’ın Açıklamaları

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Olayla ilgili olarak herhangi bir bilgi sahibiyiz. ABD’nin bu olayla bağlantısı yok," dedi. Ayrıca, olayın detayları hakkında bilgi toplama sürecinin devam ettiğini vurguladı.

Hizbullah ve İsrail Tartışması

Miller, Hizbullah’ın bu olayda sorumlu olarak İsrail’i göstermesiyle ilgili sorulara yanıt verirken, olayın yeni olduğunu ve daha fazla bilgi edinmeyi hedeflediklerini belirtti. Bunun yanında, İsrail’in bu saldırıyla ilgili zamanlaması hakkında yorum yapmayı reddetti.

Hizbullah’ın Meşru Hedef Olma Durumu

Bir basın sorusunda Miller, Hizbullah’ın terör örgütü olması nedeniyle meşru bir hedef olduğunu savundu. "Hizbullah, sivillere yönelik saldırılar düzenleyen bir gruptur ve bu nedenle teröristlere karşı savunma hakkı bulunmaktadır,” dedi.

Beyaz Saray’dan Ek Açıklamalar

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, gündemdeki olayla ilgili yaptıkları değerlendirmede, "ABD’nin bu olayla ilgili bir bağlantısı yok. Ayrıca, Lübnan’daki çağrı cihazlarının patlamasıyla ilgili önceden bilgi sahibi değildik," ifadelerini kullandı.

Olayın Sonuçları

Lübnan Sağlık Bakanlığı, patlamalar sonucunda biri çocuk olmak üzere 9 kişinin hayatını kaybettiğini ve yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını bildirdi. İsrail’in olaya ilişkin henüz bir açıklama yapmadığı öğrenildi ve bölgede, 8 Ekim 2023’ten bu yana süren çatışmalarda gerginliğin arttığı gözlemleniyor.

İLGİLİ HABERLER

TCMB'den faiz sinyali! İhtiyaç Kredisi faizleri düşüyor mu?

ŞOK 18-24 Eylül 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Elektrik Süpürgesinden Valiz Çeşitlerine İndirimli Ürünler

KPSS 50 Puan Olan Yaşadı! KMÜ'da Yüksek Maaş ile Personel Alımı Başladı: Başvuru Şartları ve Detaylar

9 Ekim’de dev fırsat! Ayda 9.000 TL ödeyebilirim diyen TOKİ’den ev alacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır’da Narin Güran Cinayetinde Şok İddia: Büyük Amca Aileyi Yönlendirdi
2
Narin Güran Cinayetinde Flaş Gelişme: Narin'in Ölüm Nedeni Belli Oldu! Boğularak Öldürüldü
3
Kocaeli'de Ziynet Eşyası Hırsızlığına İki Tutuklama
4
Gaziantep'te Pompalı Tüfekli Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
5
Lübnan'da Eğitim Schneideri İptal Edildi
6
Mustafa Taviloğlu'nun Sanat Koleksiyonu İstanbul'da Sergileniyor
7
Ürdün Kralı Abdullah’dan Lübnan’a Tıbbi Destek Talimatı

Migros’tan Kırmızı Et Fiyatlarına Büyük İndirim! Dana Kıyma, Antrikot ve Daha Fazlası Ekonomik Fiyatlarla Raflarda

SGK'dan Erken Emeklilik Fırsatı! 2008 Sonrası Girişliler İçin Az Primle Emeklilik Şansı

Ehliyet Yenilememe Cezası Ne Kadar? Son Tarih Yaklaşıyor, Cezalar Artıyor!

ŞOK 18-24 Eylül 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Elektrik Süpürgesinden Valiz Çeşitlerine İndirimli Ürünler

O Belediye KPSS'siz İşçi Alımı İlanı Yayınlandı: Başvuru Şartları ve Detaylar

18 Eylül 2024 Çarşamba Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

BDDK 2024 KPSS Puanı ile Yüksek Maaşlı 45 Memur Alımı Yapacak! İşte Kadrolar ve Başvuru Şartları

KPSS 50 Puan Olan Yaşadı! KMÜ'da Yüksek Maaş ile Personel Alımı Başladı: Başvuru Şartları ve Detaylar

Ev sahibi olmak isteyene faizsiz kredi müjdesi! SGK bizzat açıkladı

9 Ekim’de dev fırsat! Ayda 9.000 TL ödeyebilirim diyen TOKİ’den ev alacak

Asgari ücrette beklenmeyen son! Çalışanlar için büyük sürpriz geliyor!

TCMB'den faiz sinyali! İhtiyaç Kredisi faizleri düşüyor mu?