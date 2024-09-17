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ABD, Hizbullah'ın Çağrı Cihazlarının Patlatılması İddialarını Reddetti

ABD, Lübnan'daki patlama olayına dair hiçbir ilgileri olmadığını kaydetti ve bilgi toplamaya devam ettiklerini belirtti.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 21:17
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 21:17
ABD, Hizbullah'ın Çağrı Cihazlarının Patlatılması İddialarını Reddetti

ABD Dışişleri Bakanlığı, Hizbullah Patlamasından Sorumsuz Olduklarını Açıkladı

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'da Hizbullah unsurlarına ait çağrı cihazlarının eş zamanlı olarak patlatılma olayıyla ilgili olarak herhangi bir bağlantılarının bulunmadığını duyurdu.

Matthew Miller'dan Açıklama

Bakanlığa ait günlük basın brifinginde konuşan Matthew Miller, bu olayla alakalı ABD'nin önceden bir bilgisi olmadığını ve şu anda da bilgi toplama sürecinde bulunduklarını ifade etti.

Miller, "ABD'nin bu işle bir ilgisi yok. Olay hakkında bilgi sahibi değildik. Şu an yaşanan gelişmeleri inceliyoruz," dedi.

Hizbullah'ın Suçlamaları ve Olayın Boyutu

Hizbullah, bu patlamaların sorumlusunu İsrail olarak gösterirken, Miller, olayın ne şekilde gerçekleştiğine dair bilgi toplamaya devam ettiklerini belirtti. Olayın ciddiyeti hakkında yorum yapmadan önce daha fazla bilgiye ihtiyaç duyduklarına dikkat çekti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, patlama sonucunda biri çocuk olmak üzere 9 kişinin yaşamını yitirdiğini, yaklaşık 2,800 kişinin ise yaralandığını bildirdi. İlgili olaylara ilişkin olarak İsrail cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadığı da gözlemleniyor.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmaların son günlerde yoğunlaştığı belirtildi.

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