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ABD, Hizbullah'ın Telefon Patlatma Olayına İlişkin Açıklama Yaptı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Hizbullah’ın çağrı cihazlarının patlatılmasıyla ilgili olaya katılmadıklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 21:52
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 21:52
ABD, Hizbullah'ın Telefon Patlatma Olayına İlişkin Açıklama Yaptı

ABD’den Hizbullah'ın Patlatma Olayına Cevap

ABD Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'da Hizbullah unsurlarına ait çağrı cihazlarının eş zamanlı olarak patlatıldığı olaya dair yeni açıklamalar yaptı.

Olayla İlgili Herhangi Bir Bağlantıları Yok

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, bu olaya herhangi bir şekilde dahil olmadıklarını vurguladı. Miller, "ABD'nin bu işle bir ilgisi yok ve önceden bilgi sahip değildik. Şu anda bilgi toplamaktayız," şeklinde konuştu.

Olayın Sorumlusu Hakkında Değerlendirme Yapılmayacak

Miller, Hizbullah’ın İsrail’i saldırının sorumlusü olarak belirtmesiyle ilgili sorulara, olayın henüz yeni olduğunu ve buna dair bir değerlendirme yapmadıklarını ifade etti. Ayrıca, "Zamanlamanın İsrail tarafından özel olarak seçilip seçilmediği konusunu yorumlamaktan kaçınıyorum," dedi.

Hizbullah’a Yönelik Saldırıların Meşruluğu

Sözcü Miller, Hizbullah’ın terör örgütü olarak kabul edildiğini belirterek, bu nedenle grubun meşru bir hedef olduğunu savundu. "Hizbullah militanlarını hedef alan operasyonları destekliyoruz. İsrail, teröristlere karşı kendisini savunma hakkına sahiptir," açıklamasını yaptı.

Patlama Olayının Sonuçları

Lübnan'da Hizbullah unsurlarına ait çağrı cihazlarında meydana gelen eş zamanlı patlamalarda, sağlık otoriteleri tarafından bildirilen rakamlara göre biri çocuk 9 kişi yaşamını yitirdi, yaklaşık 2800 kişi yaralandı. Bu durum, bölgedeki gerilimin artmasına neden oldu.

İsrail'den bu olayla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. 8 Ekim 2023'ten beri devam eden gerilimler, İsrail-Lübnan sınırında şiddetli çatışmalara yol açtı.

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