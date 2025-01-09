ABD, HTŞ'nin Terör Listesinden Çıkarılmasına İlişkin Kararı Trump'a Bıraktı

ABD yönetimi, HTŞ'nin terör listesinde kalacağına dair açıklama yaptı ve kararı Trump'a devredeceğini bildirdi.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 00:17
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 00:17
ABD, HTŞ'nin Terör Listesinden Çıkarılmasına İlişkin Kararı Trump'a Bıraktı

ABD'den Heyet Tahrir Şam Açıklaması

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, Heyet Tahrir Şam (HTŞ)'nin terör örgütleri listesinden çıkarılmasına yönelik herhangi bir değişiklik yok. Beyaz Saray'ın Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, konuyu değerlendirdiği basın brifinginde, HTŞ'nin halen ABD'nin yabancı terör örgütleri listesinde yer aldığını açıkladı.

Karar Süreci ve Görev Devir Teslimi

Kirby, bir grubun terör örgütü olarak tanımlanmasının ciddi ve titiz bir süreç gerektirdiğini vurguladı. 20 Ocak'ta görevi devredecek olan seçilmiş başkan Donald Trump döneminde bu konunun hassasiyetle takip edileceğini belirtti.

ABD yönetimi, 20 Ocak'ta görevi devralacak olan Trump'a, HTŞ'nin terör listesinden çıkarılıp çıkarılmayacağına dair kararın bırakıldığını ifade etti. Bu, Washington Post gazetesine konuşan üst düzey yetkililer tarafından da doğrulandı.

İnsani Yardımlar ve Yaptırımlar

Öte yandan, ABD yönetimi, Suriye'ye yönelik insani yardımlar üzerindeki bazı yaptırımları kaldırdığını açıkladı. Ancak Beşşar Esed yönetimine yönelik yaptırımların yürürlükte kalacağına dikkat çekti.

İLGİLİ HABERLER

Mart 2025'te Çalışanlara Tarihi Maaş Artışı Müjdesi

ŞOK'ta Kadınlar İçin Deterjanlarda %30 İndirim Fırsatı!

Aile Bakanlığı'ndan Destek Müjdesi: Destek Tutarı Artırıldı

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
9 Ocak 2025 Gündemi: Önemli Ziyaretler ve Maçlar
2
Sinop'ta Kalp Krizi Geçiren Doktor Hayatını Kaybetti
3
Siirt'te Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı
4
İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırısında 4 Filistinli Hayatını Kaybetti
5
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Selim İleri İçin Başsağlığı Mesajı
6
Emekliye bir değil üç emekli maaşı birden bağlanıyor! Sırrı öğrenenler hemen SGK'ya koşacak
7
İzmir'de Motosiklet Kazası: Genç Kardeş Hayatını Kaybetti, Ağabeyi Yaralandı

Akbank'tan Fatura Ödemelerine Destek: 1250 TL Chip-Para Fırsatı!

KOBİ'lere 22 Milyar Lira Kredi Desteği Müjdesi

ŞOK'ta Kadınlar İçin Deterjanlarda %30 İndirim Fırsatı!

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak

Mart 2025'te Çalışanlara Tarihi Maaş Artışı Müjdesi

Aile Bakanlığı'ndan Destek Müjdesi: Destek Tutarı Artırıldı

Emeklilere Ayda 2.000 TL Destek Ödemesi:20 Ocak start verilecek

Asgari Ücret Ara Zammı: Beklentiler ve Açıklamalar

Memur ve Emekli Zam Oranı Açıklaması Bakan Şimşek'ten Geldi

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek