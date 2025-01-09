ABD, HTŞ'nin Terör Listesinden Çıkarılmasına İlişkin Kararı Trump'a Bıraktı

ABD'den Heyet Tahrir Şam Açıklaması

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, Heyet Tahrir Şam (HTŞ)'nin terör örgütleri listesinden çıkarılmasına yönelik herhangi bir değişiklik yok. Beyaz Saray'ın Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, konuyu değerlendirdiği basın brifinginde, HTŞ'nin halen ABD'nin yabancı terör örgütleri listesinde yer aldığını açıkladı.

Karar Süreci ve Görev Devir Teslimi

Kirby, bir grubun terör örgütü olarak tanımlanmasının ciddi ve titiz bir süreç gerektirdiğini vurguladı. 20 Ocak'ta görevi devredecek olan seçilmiş başkan Donald Trump döneminde bu konunun hassasiyetle takip edileceğini belirtti.

ABD yönetimi, 20 Ocak'ta görevi devralacak olan Trump'a, HTŞ'nin terör listesinden çıkarılıp çıkarılmayacağına dair kararın bırakıldığını ifade etti. Bu, Washington Post gazetesine konuşan üst düzey yetkililer tarafından da doğrulandı.

İnsani Yardımlar ve Yaptırımlar

Öte yandan, ABD yönetimi, Suriye'ye yönelik insani yardımlar üzerindeki bazı yaptırımları kaldırdığını açıkladı. Ancak Beşşar Esed yönetimine yönelik yaptırımların yürürlükte kalacağına dikkat çekti.