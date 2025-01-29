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ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, New York'taki Düzensiz Göçmen Operasyonunu Denetledi

Kristi Noem, New York'ta düzensiz göçmenlere yönelik operasyonları denetledi ve olumlu mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 00:06
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 00:06
ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, New York'taki Düzensiz Göçmen Operasyonunu Denetledi

ABD İç Güvenlik Bakanı Noem New York'ta Düzensiz Göçmenle Mücadele Ediyor

ABD'nin yeni İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, New York'ta düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen bir polis operasyonuna katılarak dikkat çekti. Bakan Noem, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarda, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesinin (ICE) gerçekleştirdiği operasyonlar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Noem, ICE polisine ait yelekle katıldığı operasyonda, "New York'ta sabahın 07.00'si. Sokaklardaki pislikleri temizliyoruz." ifadelerini kullandı. Bakan, başka bir paylaşımında ise bir düzensiz göçmenin, "kaçırma, saldırı ve hırsızlık" suçlamalarıyla gözaltına alındığını duyurdu.

Noem, gerçekleştirdiği denetim ve gözaltı operasyonlarında görev alan ICE ve New York Polis Teşkilatı (NYPD) gibi kurumlara teşekkür etti ve bu tür operasyonların devam edeceğini belirtti.

Eric Adams'tan Destek Mesajı

New York'un Demokrat Belediye Başkanı Eric Adams, NYPD'ye İç Güvenlik Bakanlığı ve diğer federal kolluk kuvvetleriyle işbirliği içinde, "yasanın izin verdiği ölçüde" hedefli operasyonlar yürütmesi talimatı verdi. Adams, "Hem vatandaşlar hem de göçmenler olmak üzere kentimizin kanunlarına uyan sakinlerini koruma taahhüdümüz sarsılmazdır." şeklinde konuştu.

Trump Yönetiminin Göçmen Politikasında Değişiklikler

Öte yandan, bu operasyonlar, eski ABD Başkanı Donald Trump yönetimi döneminde başlatılan göçmen politikalarının bir yansıması olarak dikkat çekiyor. Trump, 20 Ocak'ta yemin töreninin ardından, yasal göç imkanı sağlayan "CBP One" uygulamasını kaldırmıştı. Ayrıca, ICE'ye hassas kabul edilen alanlarda düzensiz göçmenleri tutuklama yetkisi verilmişti.

Trump yönetimi, sınırdaki düzensiz göçmen akışını engelleyebilmek için yeni başkanlık kararları almış ve sınıra 1500 asker gönderme kararı vermişti. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamalara göre, ICE, ülkenin çeşitli bölgelerinde 538 belgesiz göçmeni gözaltına almıştı.

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