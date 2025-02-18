ABD İç Güvenlik Bakanı'ndan Düzensiz Göçmenlere Sert Uyarı

ABD İç Güvenlik Bakanı'ndan Sert Duyuru

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, düzensiz göçmenlere yönelik sert bir uyarıda bulunarak, ülkeyi "derhal" terk etmeleri için çağrıda bulundu. Noem, bu talebin ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin gündeminde olduğunu belirtti.

Söz konusu açıklamalar ve kampanya

Noem, göçmenleri sınır dışı etmek amacıyla ülke genelinde bir reklam kampanyası başlatıldığını dile getirerek, düzensiz göçmenlerin "bir daha geri dönmeyecek şekilde" Amerika Birleşik Devletleri'ni terk etmesi gerektiğini vurguladı. Bakan Noem, şu şekilde konuştu: "Trump'ın ülkemizdeki yasa dışı olarak bulunanlara net bir mesajı var, derhal ülkeyi terk edin. Eğer yapmazsanız, sizi buluruz ve sınır dışı ederiz. Bir daha asla geri dönemezsiniz."

Trump'a Teşekkür ve Önlemler

Noem, sınır güvenliğini sağladığı için Trump'a teşekkür ederken, düzensiz göç yoluyla ülkeye girmenin artık mümkün olmadığını da sözlerine ekledi: "ABD'ye yasa dışı yollarla girmeyi aklınızdan bile geçirmeyin. O günler geride kaldı."

Trump'ın Göçmen Politikasındaki Değişiklikler

Trump, göreve başladığı gün imzaladığı başkanlık kararnamesiyle, Joe Biden döneminde yürürlüğe giren "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" uygulamalarını kaldırmıştı. Aynı zamanda, yasal yollarla göç etme imkanı sunan CBP One adlı düzenlemenin de iptal edildiğini duyurmuştu. Başkan Trump, ayrıca düzensiz göçmenlerin gözetim altında tutulacağı bir tesisin Guantanamo Körfezi'nde hazırlanması talimatını vermişti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, bu tesisin "göçmenler için mükemmel bir alan olduğunu" belirtmişti.