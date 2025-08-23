DOLAR
ABD ile Güney Kore Washington'da Hint-Pasifik'te 'Kolektif Yük Paylaşımı'nı Görüştü

Marco Rubio ile Cho Hyun, Washington'da Hint-Pasifik'te kolektif yük paylaşımı, caydırıcılık ve üçlü işbirliğini ele aldı.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 10:31
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 10:31
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun, başkent Washington'da bir araya gelerek iki ülke arasındaki işbirliğini ve ittifakı ilerletmenin yollarını ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, 70 yılı aşkın bir süredir Kore Yarımadası ve Hint-Pasifik bölgesinde barış, güvenlik ve refahın temel dayanağı olmaya devam eden ABD ve Güney Kore ittifakının süregelen gücü vurgulandı.

Toplantıda, ittifakın Hint-Pasifik bölgesinde caydırıcılığı ve "kolektif yük paylaşımını" artırdığı; ayrıca ABD imalatını canlandırmaya yardımcı olduğu belirtildi. Rubio ve Cho, bu alanlardaki işbirliğini derinleştirmenin yollarını değerlendirdi.

İkili ayrıca ABD, Japonya ve Güney Kore üçlü işbirliğinin bölgesel güvenlik açısından taşıdığı önemi bir kez daha teyit etti.

Görüşme, iki ülkenin ortak güvenlik hedefleri ve bölgesel istikrarı güçlendirme yönündeki kararlılığını ortaya koydu.

