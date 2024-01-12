ABD ile İngiltere, Yemen'e saldırdı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına misilleme olarak Kızıldeniz'deki İsrail ilişkili gemileri hedef alan Yemen'deki İran destekli Husiler'e karşı, ABD ve İngiltere ortak hava operasyonu yapmaya karar verdi. Karar, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın acil durumda kabine toplantısı çağırmasının sonrasında alındı.

Yemen'de Husi mevzilerine ABD ve İngiltere'den ortak hava operasyonu geldi. ABD'li kaynaklara göre, saldırılar uçak, gemi ve denizaltılarla koordineli bir şekilde yürütüldü.

Yemen'in Sana, Hudeyde ve Taiz şehirlerinde ABD ve İngiltere ortak hava operasyonu yapıldı. Yerel kaynaklara göre, saldırılar gece boyunca sürdü ve bazı noktalar vuruldu. Saldırılara Avustralya, Bahreyn, Kanada ve Hollanda da katıldı.





HUSİLER: SALDIRILARA KARŞILIK VERİLECEK

Yemen'deki Husiler, ABD'nin saldırılarına karşı açıklama yaptı.

Yemen'e yönelik herhangi bir ABD saldırısına karşılık vereceklerini belirtti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, dün Husilerin Kızıldeniz'deki eylemlerine son vermesi çağrısında bulunan bir tasarıyı onaylamıştı.

Tasarı, 15 üyeli konseyde 11 "evet" ve 4 "çekimser" oyla geçmişti.

KIZILDENİZ'DE GERİLİM ARTIYOR

Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına misilleme olarak Kızıldeniz'deki İsrail ilişkili gemileri hedef almaya başladı. Bu durum, çok sayıda gemicilik şirketinin Kızıldeniz'deki seferlerine ara vermesine ya da rotalarını değiştirmesine neden oldu.

Pentagon, 6 Aralık'ta Kızıldeniz'deki ticari gemileri korumak için uluslararası bir "Deniz Görev Gücü" oluşturmak üzere görüşmelerde bulunduğunu açıkladı. 18 Aralık'ta da "Refah Muhafızı Operasyonu" adlı çok uluslu bir misyon kurulduğunu duyurdu. Husilerin artan saldırıları, Kızıldeniz'deki ticareti olumsuz etkiledi. Gemi trafiği aralık ayında yüzde 20 düştü.