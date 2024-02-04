ABD Irak'a saldırdı 16 kişi yaşamanı yitirdi: Irak'ta 3 gün yas ilan edildi

ABD'nin dün gece gerçekleştirdiği hava saldırıları sonucu 16 kişi yaşamını yitirdi. Irak hükümeti, bu acı olayın ardından ülke çapında 3 günlük yas ilan ettiğini açıkladı.

ABD Irak'a saldırdı 16 kişi yaşamanı yitirdi: Irak'ta 3 gün yas ilan edildi
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ABD'nin Ürdün'deki saldırısına misilleme olarak Irak'taki İran yanlısı Şii Haşdi Şabi güçlerini vurduğu saldırı sonrası Irak hükümetinden yeni bir açıklama geldi. Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani'nin Basın Ofisi, ABD'nin Anbar'da Akaşat ve el-Kaim bölgelerinde gerçekleştirdiği ve güvenlik güçleriyle sivillerin ölümüne yol açan saldırılar nedeniyle başbakanın emriyle ülke genelinde 3 günlük yas ilan edildiğini duyurdu.

ABD SALDIRISINDA IRAK'TA 16 KİŞİ ÖLDÜ

Ürdün'de Irak İslami Direnişi'nin yaptığı saldırıda 3 ABD askeri hayatını kaybetti, 40'tan fazla asker de yaralandı. Bu saldırıya karşılık olarak ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye ve Irak'ta İran devrim Muhafızları ve İran yanlısı Iraklı Şii milis gruplarının 85 hedefini bombaladığını duyurdu. Irak hükümeti Sözcüsü Basim el-Avvadi de, ABD'nin Anbar kentindeki güvenlik güçlerine yönelik hava saldırısında 16 kişinin öldüğünü, 25 kişinin de yaralandığını bildirdi.

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