ABD, Irak'ın Babil Vilayetinde Silahlı Gruplara Hava Saldırısı Düzenledi

ABD Ordusu Musayyib Bölgesinde Hava Saldırısı Düzenledi

Amerika Birleşik Devletleri ordusunun, Irak'ın Babil vilayetinde yer alan Musayyib bölgesindeki silahlı gruplara yönelik bir hava saldırısı gerçekleştirdiği bildirilmektedir.

Yetkililer Açıklamada Bulundu

ABD'li bir savunma yetkilisi, saldırıya dair Anadolu Ajansı'na açıklamalarda bulunarak, â€œÜlkemiz güçleri, Musayyib bölgesinde insansız hava aracıyla saldırı yapmaya çalışan militanları hedef aldı,â€ dedi. Güvenlik Vurgusu

Yetkili, açıklamalarında, "ABD Merkez Komutanlığı, bu insansız hava araçlarının ABD ve Koalisyon Güçleri için potansiyel bir tehdit oluşturduğunu değerlendirdi. Bu operasyon, personelimizin güvenliği ve emniyeti konusundaki kararlılığımızı göstermektedir," ifadelerini kullandı.

Irak Basınında Yansıyanlar

Irak medyasında yer alan haberlerde ise, Şii milis gücü Haşdi Şabi'ye ait bir karargahın hava saldırısına maruz kaldığı ve bölgede ölü ve yaralıların olduğu iddiaları gündeme gelmiştir.

İsrail Ordusu ile Aynı Zamanda Gerçekleşti

Bu hava saldırısının, İsrail güçlerinin Hizbullah'ın ikinci komutanı olduğu iddia edilen Fuad Şükür’ü hedef almasından kısa bir süre sonra gerçekleştiği belirtilmektedir.