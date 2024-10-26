ABD, İran'a Karşı İsrail'i Savunacağını İlân Etti

ABD'nin İsrail'i Savunma Kararlılığı

İsrail kaynaklarına dayandırılan haberlere göre, ABD, İran'ın karşılık vermesi durumunda İsrail'i savunma niyetini Tahran'a iletti. Gece geç saatlerde gerçekleştirilen hava saldırısının ardından bu mesajın iletildiği bildirildi.

İletilen Mesaj

İsrail Kanal 12 televizyonuna konuşan Beyaz Saray yetkilisi, "İsrail, İran saldırısına karşı bir tepki gösterdi ve bu aşamada olayı sonlandırmalıyız. Eğer İran karşılık verirse, biz İsrail'i koruyacağız" dedi. Yetkili ayrıca, "Bu durumdan dolayı hazırlıklıyız ve sonuçları olacak. Mesaj, İran'a da iletildi" ifadesini kullandı.

İran'ın Saldırısı ve İsrail'in Tepkisi

Öte yandan, İran 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırısı gerçekleştirmişti. Bunun üzerine Tel Aviv yönetimi, İran'ın bu eylemine misilleme yapılacağını açıklamıştı. İran basını, İsrail'in Tahran'ın batısındaki askeri üsleri hedef aldığını ve hava savunma sistemlerinin harekete geçtiğini bildirdi. İlgili kaynaklar, İsrail'in hedef aldığı noktaların askeri stratejik önem taşıdığını vurguladı.

Tahran'daki Durum

Saldırılardan kısa bir süre sonra, Tahran'da patlama sesleri duyulmaya başladı. İran devlet televizyonu, seslerin Tahran'ın doğusundan geldiğini ve saldırıya karşılık veren hava savunma sistemlerinden kaynaklandığını aktardı. Bunun ardından, İran hava sahasını ikinci bir duyuruya kadar kapatma kararı aldı.

İran Acil Durum Merkezi, düzenlenen saldırılarda herhangi bir yaralı bilgisinin olmadığını bildirdi. Buna karşın, İsrail ordusu, İran'a yönelik gerçekleştirdiği saldırının tamamlandığını duyurdu.