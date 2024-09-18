ABD, İran'a Yaptırımları Genişletiyor: İnsan Hakları İhlalleri Gerekçe

ABD'den İran'a Yeni Yaptırım Paketi

Amerika Birleşik Devletleri, insan hakları ihlalleri sebebiyle İran'a yönelik yeni yaptırım kararı aldı. Bu yeni yaptırımlar, arasında İran Devrim Muhafızları Ordusu üyelerinin de bulunduğu 12 kişiyi kapsıyor.

Dışişleri Bakanlığı'nın Açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran'da devam eden insan hakları ihlallerine karşı durmanın önemine vurgu yapıldı. Açıklama, "İran'daki insan hakları ihlallerinin önüne geçmek amacıyla yaptırımlarımız sürecektir" ifadelerini içeriyor.

Yaptırım Kapsamı

Yaptırımlar, İran Cezaevleri Kurumu yetkilileri ve Devrim Muhafızları üyeleri de dahil olmak üzere toplam 12 kişiyi kapsıyor. Bu kişilerin, cezaevlerinde mahkumlara uyguladığı kötü muameleler sonucunda yaptırımlara tabi tutuldukları bildirildi.

Yaptırım listesine alınan kişi ve kurumların ABD'deki mal varlıkları dondurulmakta, ticari faaliyet yürütmeleri engellenmekte ve Amerikan vizesi alma hakları iptal edilmektedir.