ABD, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi üzerine taziye mesajı yayımladı

ABD Dışişleri Bakanlığından İran'a taziye mesajı

ABD yönetimi, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın, bir helikopter kazasında hayatlarını kaybetmelerinin ardından bir taziye mesajı yayımladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Reisi ve diğer yetkililerin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, "ABD, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberlerindeki diğer yetkililerin İran'ın kuzeybatısında meydana gelen helikopter kazasında hayatlarını kaybetmeleri nedeniyle resmi taziye dileklerini iletiyor." dedi.

Miller ayrıca, ABD'nin İran halkının temel insan hakları için mücadele etmesine verdiği desteği bir kez daha vurguladı.

Helikopter kazası, Cumhurbaşkanı Reisi'nin dün İran-Azerbaycan sınırında bir baraj açılış törenine katıldıktan sonra gerçekleşti. Reisi ve beraberindekiler, dönüş yolunda helikopterleriyle kaza geçirdiler.

Türkiye'nin talebi üzerine, arama kurtarma faaliyetlerine destek olmak amacıyla Akıncı insansız hava aracı (İHA) görevlendirildi. İHA tarafından tespit edilen helikopter enkazının koordinatları İran yetkilileriyle paylaşıldı.

Ekipler enkaz yerine ulaştıklarında, kazadan kurtulan olmadığını belirlediler.

Reisi'nin ölümü üzerine, Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, geçici cumhurbaşkanı olarak atandı. İran anayasasına göre, yeni cumhurbaşkanının en fazla 50 gün içinde seçilmesi için meclis başkanı, yargı erki başkanı ve birinci cumhurbaşkanı yardımcısından oluşan bir kurulun düzenleme yapması gerekiyor.