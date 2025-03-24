ABD, İran’ın Nükleer Programını Tamamen Sonlandırmasını Talep Ediyor

ABD’nin Net Mesajı: İran Nükleer Programını Durdursun
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Washington yönetiminin İran'ın nükleer programını tamamen sona erdirmesini talep ettiğini belirtti.
Waltz’ın Açıklamaları
CBS News'un "Face the Nation" programında yer alan Waltz, İran'ın nükleer programı hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. "İran, tüm dünyanın görebileceği şekilde programından vazgeçmek zorunda" Waltz, ABD’nin İran'ın nükleer programının tamamen sona erdirilmesini istediğini vurgulayarak, "Eğer İran'ın nükleer silahları olsaydı, tüm Orta Doğu silahlanma yarışı içine girerdi" ABD eski Başkanı Donald Trump, Fox Business Network’e verdiği demeçte, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney"Eğer İran müzakere etmezse, bu onlar için çok çirkin olacak. İran nükleer silahlara sahip olamaz. Başka seçenekler de mevcut" Bu açıklamalara yanıt veren İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Trump'ın İran’ı tehdit ederek müzakere çağrısında bulunması sonrası, ülkesinin konuyu ABD ile baskı altında müzakere etmeyeceğini vurguladı.
Trump’ın Mektubu ve İran’ın Tepkisi
Waltz, ABD’nin İran'ın nükleer programının tamamen sona erdirilmesini istediğini vurgulayarak, "Eğer İran'ın nükleer silahları olsaydı, tüm Orta Doğu silahlanma yarışı içine girerdi" ABD eski Başkanı Donald Trump, Fox Business Network’e verdiği demeçte, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney"Eğer İran müzakere etmezse, bu onlar için çok çirkin olacak. İran nükleer silahlara sahip olamaz. Başka seçenekler de mevcut" Bu açıklamalara yanıt veren İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Trump'ın İran’ı tehdit ederek müzakere çağrısında bulunması sonrası, ülkesinin konuyu ABD ile baskı altında müzakere etmeyeceğini vurguladı.
ABD eski Başkanı Donald Trump, Fox Business Network’e verdiği demeçte, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney"Eğer İran müzakere etmezse, bu onlar için çok çirkin olacak. İran nükleer silahlara sahip olamaz. Başka seçenekler de mevcut" Bu açıklamalara yanıt veren İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Trump'ın İran’ı tehdit ederek müzakere çağrısında bulunması sonrası, ülkesinin konuyu ABD ile baskı altında müzakere etmeyeceğini vurguladı.
Bu açıklamalara yanıt veren İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Trump'ın İran’ı tehdit ederek müzakere çağrısında bulunması sonrası, ülkesinin konuyu ABD ile baskı altında müzakere etmeyeceğini vurguladı.