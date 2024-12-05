ABD: İran'ın Suriye'deki İstikrarsızlaştırıcı Eylemlerine Son Vermesini İstiyoruz

ABD, İran'ın Suriye'deki Eylemlerine Karşı Çıkıyor

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye'deki istikrarın sağlanması için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2254 sayılı kararının önemli bir rol oynadığını vurgulayarak, "İran'ın Suriye'deki istikrarsızlaştırıcı eylemlerini durdurmasını istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, düzenli basın brifinginde Suriye'deki son gelişmelere ve İran'ın Beşşar Esed rejimine destek vermeye niyetli olduğuna dair haberlere değindi. Patel, "İran rejimi 1979'dan bu yana en büyük terör ve istikrarsızlık kaynaklarından biri olarak görülmektedir. Bu nedenle, İran’ın bu istikrarsızlaştırıcı eylemlerine son vermesine ihtiyaç duyuyoruz" dedi.

BMGK 2254 Sayılı Kararı

Patel, Suriye'deki siyasi çözüm ile İran'ın istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerinin sona ermesi için BMGK'nin 2254 sayılı kararına atıfta bulunarak, bu kararın anahtar rol üstlendiğini belirtti.

Suriye'deki Son Durum

Suriye'nin kuzeyinde, Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da Esed rejimi güçleri ile rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışmalar başlamıştı. 30 Kasım'da Halep merkezinin büyük bölümünü alan bu gruplar, aynı gün İdlib genelinde de hakimiyet sağladı. Ardından, 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden aldılar.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu, Halep kırsalında 1 Aralık'ta PKK/YPG terör örgütüne karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonunda Tel Rıfat ilçe merkezini teröristlerden kurtardı.