ABD, İran Petrol Sevkiyatına Yaptırım Uyguladı

ABD Yönetiminden Yeni Yaptırım Açıklaması

ABD yönetimi, İran ham petrolünün Çin'e gönderilmesini kolaylaştırdığı gerekçesiyle uluslararası bir şebekeye yaptırım uygulayacağını duyurdu. Bu bağlamda, ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) aracılığıyla yeni yaptırımlar devreye girecek.

Yaptırımların Kapsamı

Açıklamada, yüz milyonlarca dolar değerinde İran ham petrolünün Çin'e sevkiyatını kolaylaştıran uluslararası şebekeye yaptırım uygulanacağı belirtildi. Yaptırımların, Çin, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dahil olmak üzere birçok bölgede faaliyet gösteren kuruluşlar ve kişileri kapsadığı kaydedildi. Ayrıca, birkaç geminin de yaptırım listesine dahil olacağı ifade edildi.

İran'ın Petrol Gelirleri ve Kullanımı

Açıklamada, İran'ın her yıl petrol satışlarından milyarlarca dolar gelir sağladığına dikkat çekildi. İran’ın, silahlı kuvvetleri için bu petrol satışları ve sevkiyatlarını gerçekleştirmek amacıyla yabancı merkezli paravan şirketler ve komisyoncular ağları kullandığı ileri sürüldü.

Hazine Bakanı'ndan Kritik Açıklamalar

Hazine Bakanı Scott Bessent, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İran'ın nükleer programını geliştirmek, balistik füzelerini ve insansız hava araçlarını üretmek, ayrıca bölgesel terör gruplarını desteklemek için petrol gelirlerinden yararlandığını belirtti. Bessent, "ABD, İran'ın bu kötü niyetli faaliyetler için finansman sağlamaya yönelik her türlü girişimini agresif bir şekilde hedef almaya kararlı." ifadelerini kullandı.

Başkan Trump’tan Yeni Talimat

ABD Başkanı Donald Trump, bu hafta itibarıyla "İran'a maksimum baskı" politikası kapsamında yeni başkanlık kararnamesini imzaladı. Bu hamle, İran’a karşı uygulanan yaptırımların su yüzüne çıkmasının ve uluslararası ilişkilerin derinleşmesinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.