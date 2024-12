ABD, İran Petrolü Taşıyan 4 Şirkete Yaptırım Uyguladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran petrolünü naklettiği gerekçesiyle 4 kuruluşa yaptırım uygulayacağını duyurdu. Bakanlık aracılığıyla yapılan açıklamada, Brecalin Hong Kong Co Ltd, Shiny Sails Shipping Ltd, Galaxy Management Nv ve Atlantic Navigation Opc Pvt adlı şirketlere yönelik yaptırım kararı alındığı belirtildi.

Ayrıca, bu şirketlere ait 6 geminin "engellenen mülk" olarak tanımlandığı kaydedildi. ABD Hazine Bakanlığı, 12 kişi ve kuruluşa da yaptırım uygulama kararı alındığını, bu yaptırımların nedeninin "Husilere yararına kaçakçılık ve silah kaçakçılığı, kara para aklama ve yasa dışı İran petrolünün sevkiyatını desteklemek" olduğu ifade edildi.

Açıklamada, İran'daki Kerec Gezel Hisar Cezaevinin, ABD Hasımlarıyla Yaptırım Yoluyla Mücadele Yasası'nın (CAATSA) 106. bölümü kapsamındaki kriterleri karşıladığı bilgisi verildi. Bu cezaevinde, iran'da ifade özgürlüğü hakkını kullanmak isteyenlere yönelik insanlık dışı muamele ve ağır insan hakları ihlallerinin yaşandığı aktarıldı.