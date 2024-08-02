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ABD, İran Tehdidine Karşı İsrail'e Askeri Destek Göndermeye Hazırlanıyor

ABD, olası bir İran saldırısına yanıt olarak İsrail'e ek askeri destek sağlamaya hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 19:10
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 19:10
ABD, İran Tehdidine Karşı İsrail'e Askeri Destek Göndermeye Hazırlanıyor

ABD, İsrail'e Askeri Destek Gönderiyor

Amerika Birleşik Devletleri, olası bir İran saldırısına karşı İsrail'e ek askeri destek göndermeye hazırlanıyor. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, bu durumu doğruladı ve detayların Pentagon tarafından belirleneceğini ifade etti.

İsrail ile Görüşmeler

Kirby, ABD Başkanı Joe Biden'ın önceki gün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesine değindi. Görüşmede, İran tehdidine karşı alınacak önlemler ve sağlanacak askeri destek konularının gündeme geldiğini belirtti.

Askeri Destek Detayları

Kirby, gönderilecek askerlerle ilgili detaylara girmeden, "Bölgede doğru kaynaklara ve kapasiteye sahip olmamız gerektiğini bildirmem önemlidir. Şu anda Savunma Bakanlığımız bu konuyla ilgileniyor." dedi. Sunucunun, gönderilecek kaynakların askerleri mi yoksa askeri teçhizatı mı kapsayacağına dair sorusuna ise, "Muhtemelen ikisinin kombinasyonudur; çünkü askeri donanım gönderdiğinizde onu kullanacak personeli de göndermeniz gerekir." yanıtını verdi.

Biden'ın Endişeleri

Başkan Biden, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikastının ateşkes ihtimaline etkisini değerlendirdi ve bunun "yardımcı olmadığını" söyledi. Orta Doğu'daki gerginlikten "çok endişeli" olduğunu belirten Biden, Netanyahu ile yaptığı görüşmede barış için atılması gereken adımları net bir şekilde ifade etti. "Ateşkes için bir temelimiz var. Netanyahu bunun üzerine adım atmalı." şeklinde konuştu.

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