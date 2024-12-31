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ABD, İran ve Rusya İle Bağlantılı Gruplara Seçim Müdahalesi İddiasıyla Yaptırım Uyguladı

ABD, 2024 seçimlerine müdahale iddialarıyla İran ve Rusya bağlantılı gruplara yaptırım uygulama kararı aldı.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 19:36
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 19:36
ABD, İran ve Rusya İle Bağlantılı Gruplara Seçim Müdahalesi İddiasıyla Yaptırım Uyguladı

ABD'den Yaptırım Kararı

ABD, 2024 Başkanlık Seçimlerine müdahil oldukları iddiasıyla İran ve Rusya bağlantılı bazı kişi ve gruplara yaptırım uygulama kararı aldığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Açıklama Yaptı

ABD Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı "Bilişsel Tasarım Üretim Merkezi" ve Moskova merkezli "Jeopolitik Uzmanlık Merkezi"nin başkanı Valery Korovin gibi isimlerin yaptırım listesine alındığını duyurdu.

Seçim Sürecine Müdahale İddiaları

Açıklamada, bu kişi ve grupların 2024 ABD Başkanlık Seçimlerini baltalamaya ve sosyo-politik gerilimi artırmaya çalıştıkları öne sürüldü. ABD, bu tür "kötü niyetli aktör ve faaliyetleri" yakından izlemeye devam edeceğini belirtirken, bu durum uluslararası güvenlik açısından önem arz ettiğinin altını çizdi.

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