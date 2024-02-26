Bist 100
9.363,8 0%
DOLAR
31,12 0,24%
EURO
33,77 0,41%
ALTIN
2.023,96 0,08%

ABD İsrail Büyükelçiliği önünde ABD'li asker Filistin için kendini yaktı

Türkiye’nin konuşacağı gün Lahey’de heyecan dorukta. İsrail’in Washington Büyükelçiliği’nde dramatik bir olay yaşandı: Bir ABD Hava Kuvvetleri mensubu, "Soykırıma ortak olmayı reddediyorum" diyerek kendisini yaktı.

Yayın Tarihi: 26.02.2024 09:46
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 09:46
ABD İsrail Büyükelçiliği önünde ABD'li asker Filistin için kendini yaktı

Washington’da İsrail Büyükelçiliği’ne giden bir ABD Hava Kuvvetleri üyesi, Filistin davasına destek olmak amacıyla kendisini canlı olarak yaktı. New York Times ve Washington Post’un teyit ettiği görüntülerde, bir Amerikan askeri üniformasıyla öğlen saatlerinde İsrail Büyükelçiliği’nin kapısına doğru yürüdüğü görülüyor.

Bir ABD Hava Kuvvetleri askeri, elçilik kapısında durarak "Artık soykırımın suç ortağı olmayacağım. En uç protesto hareketinin eşiğindeyim" dedi ve defalarca "Özgür Filistin" diye haykırdı. Video görüntülerinde, elçilik görevlilerinden biri askere “Size nasıl yardımcı olabilirim?” diye seslenirken, bir diğeri yatmasını emrettiği duyuluyor.

Kendisine şeffaf bir madde döküp yakan askere, biri yangın söndürücüyle müdahale ettiği korkunç anlarda, başka biri de silahını doğrultmuştu. ABD Gizli Servis elemanlarının alevleri söndürmesinden sonra, asker çok ağır yaralı olarak hastaneye götürüldü ve yaşam savaşı veriyor.

Kendisini yakan asker, adını vermeden önce New York Times’a göre Teksas’taki bir Hava Kuvvetleri üssünde çalıştığını söyledi. Amerikan Hava Kuvvetleri askerin aktif görevde olduğunu teyit etti, ancak kimliği hakkında bir açıklama yapmadı. Amerikan basını, olayın gizli servis ve polis tarafından soruşturulduğunu duyurdu. Elçiliğe aracıyla gelen askerin aracı da kontrol edildi, ancak bir ipucu bulunamadı.

İLGİLİ HABERLER

Çay tiryakileri bu indirimi kaçırmamalı! Yüzde 36 indirim kampanyasına imza atıldı

Çay tiryakileri bu indirimi kaçırmamalı! Yüzde 36 indirim kampanyasına imza atıldı

Bankkart'ı olanlar hayallerine uçarak gidecek! 3.000 TL ceplere girecek

Bankkart'ı olanlar hayallerine uçarak gidecek! 3.000 TL ceplere girecek

Dinçer Güner'den haftalık, mini burç yorumları! 26 Şubat- 3 Mart ''OĞLAK'' burcu yorumu

Dinçer Güner'den haftalık, mini burç yorumları! 26 Şubat- 3 Mart ''OĞLAK'' burcu yorumu

Dinçer Güner'den haftalık, mini burç yorumları! 26 Şubat- 3 Mart ''BALIK'' burcu yorumu

Dinçer Güner'den haftalık, mini burç yorumları! 26 Şubat- 3 Mart ''BALIK'' burcu yorumu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ'daki maden kazasında göçük altında kalan işçilerden 3'ü kurtarıldı: Arama çalışmaları kalan 1 işçi için devam ediyor
2
FETÖ mensubu baba ve oğlunun yurt dışına kaçma girişimi engellendi
3
ABD İsrail Büyükelçiliği önünde ABD'li asker Filistin için kendini yaktı
4
Zincir marketlerde etiket mesaisi: Haksız rekabete karşın marketlerde etiket denetimi yapıldı
5
Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye istifa etti
6
Teröristlerin Türkiye'ye sızma girişimi engellendi: PKK/KCK-PYD/YPG örgüt üyesi kadın militan sınırda yakalandı
7
Elazığ'da maden kazası: 3 işçi toprak altında kaldı

EGM Polisevi personel alımı için KPSS şartını kaldırdı! İşte detaylar

Paça çorbasının kokusu yok! Faydası neredeyse aynı: Ev yapımı yalancı kelle paça çorbası tarifi

Dinçer Güner'den haftalık, mini burç yorumları! 26 Şubat- 3 Mart ''BALIK'' burcu yorumu

Bankkart'ı olanlar hayallerine uçarak gidecek! 3.000 TL ceplere girecek

Dinçer Güner'den haftalık, mini burç yorumları! 26 Şubat- 3 Mart ''KOVA'' burcu yorumu

Çay tiryakileri bu indirimi kaçırmamalı! Yüzde 36 indirim kampanyasına imza atıldı

Dinçer Güner'den haftalık, mini burç yorumları! 26 Şubat- 3 Mart ''OĞLAK'' burcu yorumu

Aile Bakanlığı 2024 Büro Personeli Alımı: Ön Lisans ve Lisans Mezunlarına 379 Kadro, 39 Bin TL Maaş

Acil nakit ihtiyacı olanlara 36 ay vadeli kredi kampanyası! Eşten dosttan borç istetmeyecek

Dinçer Güner'den haftalık, mini burç yorumları! 26 Şubat- 3 Mart ''TERAZİ'' burcu yorumu

Dinçer Güner'den haftalık, mini burç yorumları! 26 Şubat- 3 Mart ''BAŞAK'' burcu yorumu

Dinçer Güner'den haftalık, mini burç yorumları! 26 Şubat- 3 Mart ''ASLAN'' burcu yorumu