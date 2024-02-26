ABD İsrail Büyükelçiliği önünde ABD'li asker Filistin için kendini yaktı

Washington’da İsrail Büyükelçiliği’ne giden bir ABD Hava Kuvvetleri üyesi, Filistin davasına destek olmak amacıyla kendisini canlı olarak yaktı. New York Times ve Washington Post’un teyit ettiği görüntülerde, bir Amerikan askeri üniformasıyla öğlen saatlerinde İsrail Büyükelçiliği’nin kapısına doğru yürüdüğü görülüyor.

Bir ABD Hava Kuvvetleri askeri, elçilik kapısında durarak "Artık soykırımın suç ortağı olmayacağım. En uç protesto hareketinin eşiğindeyim" dedi ve defalarca "Özgür Filistin" diye haykırdı. Video görüntülerinde, elçilik görevlilerinden biri askere “Size nasıl yardımcı olabilirim?” diye seslenirken, bir diğeri yatmasını emrettiği duyuluyor.

Kendisine şeffaf bir madde döküp yakan askere, biri yangın söndürücüyle müdahale ettiği korkunç anlarda, başka biri de silahını doğrultmuştu. ABD Gizli Servis elemanlarının alevleri söndürmesinden sonra, asker çok ağır yaralı olarak hastaneye götürüldü ve yaşam savaşı veriyor.

Kendisini yakan asker, adını vermeden önce New York Times’a göre Teksas’taki bir Hava Kuvvetleri üssünde çalıştığını söyledi. Amerikan Hava Kuvvetleri askerin aktif görevde olduğunu teyit etti, ancak kimliği hakkında bir açıklama yapmadı. Amerikan basını, olayın gizli servis ve polis tarafından soruşturulduğunu duyurdu. Elçiliğe aracıyla gelen askerin aracı da kontrol edildi, ancak bir ipucu bulunamadı.