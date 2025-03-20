ABD, İsrail'den Ayşenur Eygi'nin Ölümünde Tam Hesap Verebilirlik Talep Etti

ABD, İsrail tarafından öldürülen Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi ile ilgili Tel Aviv'den "tam hesap verebilirlik" talep etti. Bu talep, ABD Dışişleri Bakanlığından gelen açıklamalarla duyuruldu.

Bir Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, isminin açıklanmaması kaydıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail hükümetini Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümüne ilişkin hızlı, kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma yürütmeye çağırdık""baskı" yaptıklarını da ifade etti.

Sözcü, Eygi'nin ölümüyle ilgili ABD'nin İsrail'den talep ettiği hesap verebilirlik konusuna dikkat çekti. Bunun yanı sıra, Demokrat Partili bazı Kongre üyelerinin Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya gönderdiği mektubun hüşep ehberliği ve bakanın bu konudaki yanıtı hakkında yorum yapmaktan kaçındı.