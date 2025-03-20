ABD, İsrail'den Ayşenur Eygi'nin Ölümünde Tam Hesap Verebilirlik Talep Etti

ABD, İsrail'in öldürdüğü Ayşenur Eygi'nin ölümüyle ilgili hesap vermesini ve şeffaf bir soruşturma talep etti.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 23:04
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 23:04
ABD, İsrail'den Ayşenur Eygi'nin Ölümünde Tam Hesap Verebilirlik Talep Etti

ABD, İsrail tarafından öldürülen Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi ile ilgili Tel Aviv'den "tam hesap verebilirlik" talep etti. Bu talep, ABD Dışişleri Bakanlığından gelen açıklamalarla duyuruldu.

Bir Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, isminin açıklanmaması kaydıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail hükümetini Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümüne ilişkin hızlı, kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma yürütmeye çağırdık""baskı" yaptıklarını da ifade etti.

Sözcü, Eygi'nin ölümüyle ilgili ABD'nin İsrail'den talep ettiği hesap verebilirlik konusuna dikkat çekti. Bunun yanı sıra, Demokrat Partili bazı Kongre üyelerinin Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya gönderdiği mektubun hüşep ehberliği ve bakanın bu konudaki yanıtı hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Sözcü, "Ayşenur Ezgi Eygi'nin geçen eylül ayında Batı Şeria'da öldürülmesi bir trajedidir"

İsrail ordusunun paylaştığı ilk soruşturma raporundaki bilgilerin, görgü tanıkları, videolar ve fotoğraflardaki delillerle uyuşmadığına dikkati çeken mektupta, ABD Dışişleri Bakanlığından Eygi'nin tehdit oluşturup oluşturmadığına ilişkin delil bulunup bulunmadığı ve Eygi'yi vuran askerin hangi birimde görevli olduğu gibi 8 sorunun yanıtlanması istenmişti.

İsrail askerleri, 6 Eylül 2024 tarihinde işgal altındaki Batı Şeria'da gerçekleşen barışçıl bir gösteride katılımcıların üzerine ateş açtı. Filistinlilere destek amacıyla bu gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Ayşenur Ezgi Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı. Eygi, hemen ardından bir hastaneye kaldırıldı, ancak 6 Eylül'de hayatını kaybetti. Cenazesi, 14 Eylül'de Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verildi.

Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivisti olarak tanınmaktaydı.

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