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ABD, İsrail'den Ayşenur Ezgi Eygi'nin Öldürülmesi İçin Soruşturma Talep Etti

ABD, İsrail'de öldürülen Türk aktivist Eygi için soruşturma istediği haberini duyurdu.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 22:06
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 22:06
ABD, İsrail'den Ayşenur Ezgi Eygi'nin Öldürülmesi İçin Soruşturma Talep Etti

ABD'den İsrail Hükümeti'ne Soruşturma Çağrısı

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD vatandaşı olan Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesinden dolayı derin bir üzüntü duyduklarını belirtti.

Önemli Açıklamalar

Uçakta basın mensuplarına konuşan Jean-Pierre, "Ayşenur Eygi adlı bir Amerikan vatandaşının Batı Şeria'daki trajik ölümünden dolayı son derece rahatsızız. Olayla ilgili daha fazla bilgi almak üzere İsrail hükümetiyle iletişim kurduk ve olayın soruşturulmasını talep ettik," dedi.

Aileye başsağlığı dileyen sözcü, yaşananların kapsamlı bir şekilde incelenmesi gerektiğini vurguladı.

İsrail Hükümetine Güven Sorusu

İsrail hükümetinin soruşturmayı nasıl yürüteceğiyle ilgili bir soruya cevap veren Jean-Pierre, şu an için daha fazla yorum yapamayacağını ve süreci yakından takip edeceklerini ifade etti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett, Eygi'nin ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, "Kalplerimiz onun ailesiyle beraber. Bu trajik olayın ardından bilgi toplamak için İsrail hükümetiyle iletişim kurduk" dedi.

Ayrıca, ABD Dışişleri Bakanlığı da Eygi'nin öldürülmesine dair "Durumdan haberdarız ve ivedilikle daha fazla bilgi toplamaya çalışıyoruz" biçiminde bir açıklama yaptı.

Olayın Detayları

Görgü tanıklarına göre, İsrail güçleri Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesindeki işgal karşıtı gösteriye gerçek mermiyle müdahale etti. Bu olayda Eygi başından vurularak hastaneye kaldırıldı, ancak Rafidiye Devlet Hastanesi Müdürü Fuad Nafia, tüm müdahalelere rağmen Eygi'yi kurtaramadıklarını bildirdi.

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