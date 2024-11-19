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ABD, İsrail'den Eygi'nin Ölümüne İlişkin Soruşturmayı Tamamlamasını İstedi

ABD, Batı Şeria'da vurulan aktivist Eygi'nin ölümüne ilişkin İsrail'in soruşturmasını hızlandırmasını talep etti.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 09:55
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 09:55
ABD, İsrail'den Eygi'nin Ölümüne İlişkin Soruşturmayı Tamamlamasını İstedi

ABD, Eygi'nin Ölümüne İlişkin Soruşturma İstiyor

Amerika Birleşik Devletleri, Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından vurulan Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesine dair soruşturmanın sonuçlandırılmasını talep ediyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matthew Miller, düzenlediği basın toplantısında, Eygi'nin ölümüne yönelik soruları yanıtladı. Miller, İsrail ile konuyla ilgili sürekli temas halinde olduklarını ancak henüz bir gelişme sağlanmadığını belirtti. Soruşturmanın neticesini bilmek için İsrail'e baskı yapmaya devam ettiklerini vurguladı.

Miller, "Bu konu hakkında konuşmadan önce soruşturmanın tamamlanmasını istiyoruz; fakat bu, sürecin sonsuz olduğu anlamına gelmez," ifadelerini kullandı.

Eygi'nin Ölümü ve Arka Planı

İsrail askerleri, 6 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcılara ateş açtı. Filistinlilerin desteklenmesi amacıyla düzenlenen gösteriye katılan Eygi, başından vurularak ağır yaralandı. Eygi, hemen bir hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Cenazesi, 14 Eylül'de Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verildi.

Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl yöntemlerle destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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