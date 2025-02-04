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ABD, İsrail'e 1 Milyar Dolarlık Silah Satışı İçin Onay Bekliyor

ABD'nin İsrail'e 1 milyar dolarlık silah satışı için Kongre'den onay beklediği belirtildi. Satışta 500 kg'lık bombalar ve zırhlı buldozerler yer alıyor.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 00:32
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 00:32
ABD, İsrail'e 1 Milyar Dolarlık Silah Satışı İçin Onay Bekliyor

ABD'den İsrail'e Yeni Silah Satışı

ABD yönetiminin, İsrail'e 500 kilogramlık bombaların da bulunduğu toplam 1 milyar dolarlık yeni bir silah satışına yönelik Kongre'ye bildirimde bulunduğu duyuruldu. Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ABD'li yetkilere dayandırdığı habere göre, Donald Trump yönetimi, İsrail'e yeni silah satışları için hazırlıklara hız verdi.

Satış Detayları

Haberde yer alan bilgilere göre, Trump yönetimi İsrail'e 700 milyon dolarlık 4,700 adet 500 kilogramlık bombanın yanı sıra 300 milyon dolara mal olacak zırhlı buldozer satışına onay vermesi için Kongre'deki komite liderlerine çağrıda bulundu.

1 milyar dolarlık bu önemli satışın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Trump ile gerçekleştireceği görüşmeye denk gelmesi dikkat çekiyor. Ayrıca, Netanyahu'nun bu görüşmede yaklaşık 8 milyar dolarlık yeni silah satışının onaylanması için Trump'ın desteğini talep edeceği iddiaları medyada geniş yer buldu.

Kongre Onayı Süreci

Daha önce Joe Biden yönetiminin son dönemlerinde gündeme gelen 8 milyar dolarlık silah satışına yönelik bazı Demokrat isimlerin karşı durduğuna dikkat çekiliyor. Bu süreç, Biden görevi Trump'a devrettiğinde ilerlemeden kalmıştı. Trump, görevinin ilk günlerinde, Biden yönetimi döneminde askıya alınan 1 tonluk bombaların İsrail'e sevkiyatındaki engellerin kaldırıldığını duyurdu.

ABD yönetimi, başka bir ülkeye silah satışı yapmak istediğinde, yasal gereklilikler nedeniyle bu durumu Kongre’ye bildirmek zorundadır. Senato Dış İlişkiler Komitesi ve Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinin onayı ile belirlenen süre içinde herhangi bir itiraz bulunmadığı takdirde, satış işlemi gerçekleşmektedir.

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