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ABD, İsrail'e 164,6 Milyon Dolarlık Tank Römorku Satışını Onayladı

ABD, İsrail'e 164,6 milyon dolarlık askeri ekipman satışı onayı verdi, teslimatların 2027'de başlayacağı belirtiliyor.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 00:13
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 00:13
ABD, İsrail'e 164,6 Milyon Dolarlık Tank Römorku Satışını Onayladı

ABD'den İsrail'e Tank Römorku Onayı

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'e 164,6 milyon dolar değerinde ağır hizmet tank römorkları ve ilgili askeri ekipmanların satışına onay verdi. Bu satış kararı, Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı tarafından Kongre'ye bildirilen gerekli sertifika ile tamamlandı.

Açıklamada, İsrail hükümetinin talebi doğrultusunda, toplam değeri 164,6 milyon doları bulan bu ağır hizmet ekipmanlarının satışı için Dışişleri Bakanlığı'nın onayının alındığı belirtildi. Ayrıca, Kongre'ye bu onayın iletildiği ifade edildi.

Teslimat Süreci

Satış kapsamı, ağır hizmet tank römorklarıyla birlikte yedek parça ve onarım ekipmanları, sürücü takımları, teknik belgeler ve lojistik destek gibi unsurları da içeriyor. Teslimatların 2027 yılı itibarıyla başlaması öngörülüyor.

Bağlam ve Tartışmalar

Bu satış onayının, Türk-Amerikan aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin işgal altındaki Batı Şeria'da öldürülmesi sonrası bağımsız soruşturma talep edilmesi ve İsrail'e yapılan askeri yardımların durdurulması konuları tartışılırken gerçekleşmesi dikkat çekiyor.

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