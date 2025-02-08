DOLAR
35,94 0,01%
EURO
37,13 -0,01%
ALTIN
3.306,95 0,01%
BITCOIN
3.448.065,41 -0,14%

ABD, İsrail'e 7,4 Milyar Dolarlık Silah Satışına Onay Verdi

ABD, İsrail'e toplam 7,4 milyar dolarlık yeni silah satışını onayladı, satışlar arası füze ve mühimmat bulunuyor.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 00:26
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 00:26
ABD, İsrail'e 7,4 Milyar Dolarlık Silah Satışına Onay Verdi

ABD Yönetiminden İsrail'e Silah Satışı Onayı

ABD yönetimi, İsrail'e toplam değeri 7,4 milyar dolar olan yeni silah satışına resmi onay verdi. Bu satış, farklı kategorilerde binlerce füze ve mühimmat içermektedir.

Pentagon'dan Gelen Açıklama

Pentagon'a bağlı Savunma, Güvenlik ve İşbirliği Ajansı, Kongre'ye gönderdiği bildiride, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın İsrail'e yönelik bu büyük ölçekli silah satışını onayladığını duyurdu.

Buna göre, ABD, 660 milyon dolar karşılığında 3 bin AGM-114 Hellfire füzesi, toplam değeri 6,75 milyar dolar olan bomba, mühimmat, güdüm kitleri ve ilgili ekipmanların satışı için onay vermiş oldu.

Siparişin İçeriği

Bu kapsamda, İsrail'e 2 bin 166 küçük çaplı bomba, 2 bin 800 genel amaçlı 500 kilogramlık bomba ve 13 bin Müşterek Doğrudan Saldırı Mühimmatı (JDAM) güdüm kiti teslim edilecek. Ayrıca farklı kategorilerde binlerce bomba ve güdüm kiti de satış kapsamına alınmış durumda.

Netanyahu'nun Washington Ziyareti

Söz konusu silah satış onayının, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Washington'da bulunduğu döneme denk gelmesi dikkat çekti.

Kongre'nin İtiraz Süreci

ABD yönetimi, bu tür silah satışlarında, NATO üyesi ülkelerle birlikte Güney Kore, Avustralya, Japonya, İsrail ve Yeni Zelanda için 15 günlük yasal itiraz süresi bulunmaktadır. Bu süre içinde Kongre'den itiraz gelmemesi durumunda, satışın onay süreci tamamlanmış olacak.

İLGİLİ HABERLER

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin'de Kamyona Çarpan Otomobil Alev Aldı
2
Kayseri'de Sahte İçki Operasyonu: 1 Gözaltı
3
Joe Wilson'dan Brett McGurk'e Soruşturma Talebi: 'Yanlış Politikaların Sonuçları Felaket'
4
Sağlık Bakanlığı'ndan 'Ölmüş Vatandaşın Taburcu Edilmesi' İddiasına Yanıt
5
8 Şubat 2025 Gündemi: Önemli Toplantılar ve Spor Etkinlikleri
6
Lübnan ve Suriye Liderleri Sınır Güvenliğini Görüştü
7
Time Dergisi'nden Elon Musk'a Kapak: 'Başkanlık Koltuğunda'

Emekliler Bayramda Çifte Sevinç Yaşayacak! İkramiye Tutarları Gündemde

Kurtalan'da Rekor Promosyon: Yapı Kredi 76.000 TL Ödeyecek!

Devletten Yatırım Hamlesi: 49 Yıl Bedelsiz Arazi Kullanımı İmkanı!

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!

Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak