ABD, İsrail'e 7,4 Milyar Dolarlık Silah Satışına Onay Verdi

ABD Yönetiminden İsrail'e Silah Satışı Onayı

ABD yönetimi, İsrail'e toplam değeri 7,4 milyar dolar olan yeni silah satışına resmi onay verdi. Bu satış, farklı kategorilerde binlerce füze ve mühimmat içermektedir.

Pentagon'dan Gelen Açıklama

Pentagon'a bağlı Savunma, Güvenlik ve İşbirliği Ajansı, Kongre'ye gönderdiği bildiride, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın İsrail'e yönelik bu büyük ölçekli silah satışını onayladığını duyurdu.

Buna göre, ABD, 660 milyon dolar karşılığında 3 bin AGM-114 Hellfire füzesi, toplam değeri 6,75 milyar dolar olan bomba, mühimmat, güdüm kitleri ve ilgili ekipmanların satışı için onay vermiş oldu.

Siparişin İçeriği

Bu kapsamda, İsrail'e 2 bin 166 küçük çaplı bomba, 2 bin 800 genel amaçlı 500 kilogramlık bomba ve 13 bin Müşterek Doğrudan Saldırı Mühimmatı (JDAM) güdüm kiti teslim edilecek. Ayrıca farklı kategorilerde binlerce bomba ve güdüm kiti de satış kapsamına alınmış durumda.

Netanyahu'nun Washington Ziyareti

Söz konusu silah satış onayının, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Washington'da bulunduğu döneme denk gelmesi dikkat çekti.

Kongre'nin İtiraz Süreci

ABD yönetimi, bu tür silah satışlarında, NATO üyesi ülkelerle birlikte Güney Kore, Avustralya, Japonya, İsrail ve Yeni Zelanda için 15 günlük yasal itiraz süresi bulunmaktadır. Bu süre içinde Kongre'den itiraz gelmemesi durumunda, satışın onay süreci tamamlanmış olacak.