ABD, İsrail'e destek için gönderdiği savaş uçağı gemisini geri çekiyor…

ABD'nin, Gazze'deki kriz başladığında İsrail'e destek amacıyla Doğu Akdeniz'e gönderdiği USS Gerald R. Ford uçak gemisinin geri çekileceği iddiaları, uluslararası gündemi etkisi altına aldı. İddialara göre, ABD yönetimi, bölgedeki gelişmelerin seyrine bağlı olarak uçak gemisini geri çekecek. Bu durum, ABD'nin bölgedeki askeri varlığını nasıl şekillendireceği konusunda spekülasyonlara neden oldu. Öte yandan, ABD'nin Orta Doğu'daki politikalarının nasıl evrileceği ve bölgedeki müttefikleriyle ilişkilerinin hangi yönde ilerleyeceği merak konusu oldu.

ABD, İsrail'e destek için gönderdiği savaş uçağı gemisini geri çekiyor…
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ABD'nin iki yetkilisi, Ekim ayının ortalarından bu yana Doğu Akdeniz'de görev yapan USS Gerald R. Ford uçak gemisinin ve eşlik eden gemilerin, görev talimatlarının değişeceğini açıkladı. Yetkililer, uçak gemisinin ve beraberindeki gemilerin yakın zamanda Virginia'daki Norfolk limanına dönerek konuşlu oldukları yere geri döneceğini belirtti.

Aynı kaynaklar, İsrail'e yönelik desteğin devam ettiğini ve bölgede halihazırda bir dizi geminin bulunduğunu vurguladı. Pentagon'dan ise bu konuda henüz bir resmi açıklama yapılmadı.

Savunma Bakanı Lloyd Austin, 7 Ekim 2023'te Hamas saldırıları sonrasında İsrail'e yardım amacıyla uçak gemi filosunun Doğu Akdeniz'e gönderilmesi talimatını vermişti. Bu yeni gelişme, bölgedeki askeri dinamikler ve ABD'nin Orta Doğu politikasına dair spekülasyonlara yol açtı.

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