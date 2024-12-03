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ABD, İsrail'e Hizbullah'ın Roket Atışına Yanıtı Sınırlandırması İçin Baskı Yapıyor

ABD'nin, Hizbullah'ın roket atışına verdiği karşılığı sınırlandırması için İsrail'e baskı yaptığı öne sürüldü.

Yayın Tarihi: 03.12.2024 14:19
Güncelleme Tarihi: 03.12.2024 14:19
ABD, İsrail'e Hizbullah'ın Roket Atışına Yanıtı Sınırlandırması İçin Baskı Yapıyor

ABD'nin İsrail Üzerindeki Baskısı Artıyor

ABD yönetiminin, Hizbullah'ın dün akşamki roket atışına verdiği karşılığı sınırlandırması için İsrail’e baskı yaptığı öne sürüldü.

Orantısız Karşılık Endişesi

Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, ABD yönetimi Hizbullah’ın, İsrail'in ateşkes ihlalleri sebebiyle gerçekleştirdiği roket atışlarına "orantısız karşılık" vermemesi yönünde Tel Aviv’e baskı yapıyor.

İsrail'in Hava Saldırıları ve Sonuçları

Haber, ateşkesin ardından İsrail ordusunun Lübnan’da başlattığı saldırılara ilişkin, ABD'nin bu saldırıların sınırlandırılması ve Beyrut'a yönelik saldırılardan kaçınılması yönünde Tel Aviv’e baskı yaptığını iddia ediyor.

İsrail ordusunun, 27 Kasım'da sağlanan ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki iki bölgeye düzenlediği hava saldırılarında 10 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Hizbullah’ın Uyarısı ve İsrail'in Cevabı

Ateşkesin 6. gününde, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılar sonucunda biri devlet görevlisi olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştır. Ayrıca ülkenin kuzeydoğusundaki Hirmil'e yönelik saldırıda bir Lübnan askeri yaralanmıştır.

Hizbullah, İsrail'in ateşkes ihlallerine işaret ederek, Kefr Şuba Tepeleri'nin İsrail işgali altında bulunan Ruveysat el-Alem bölgesine roketli "uyarı" atışında bulunmuş, roketlerin boş alana düştüğünü açıklamıştır.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan'da ateşkese varılmasından bu yana Hizbullah'ın gerçekleştirdiği roket saldırısına "sert karşılık" vereceklerini açıklamış ve ardından İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde çok sayıda noktaya hava saldırıları düzenlemiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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