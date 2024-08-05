ABD, İsrail'e MK-83 Bombası Göndermeyi Onayladı

ABD'nin Bombaları İsrail'e Gönderme Kararı

ABD yönetiminin, İsrail'e hava saldırıları amacıyla yarım ton ağırlığındaki MK-83 bombalarını göndermeyi onayladığı öne sürüldü.

Netanyahu'dan Biden'a Talep

"Israel Hayom" gazetesinde yer alan habere göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Temmuz ayının sonlarında gerçekleştirdiği ABD ziyareti sırasında, ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya geldi. Netanyahu, kuzey sınırında Lübnan Hizbullahı ile tırmanan gerginlik nedeniyle daha ağır bombaların gönderilmesi talebinde bulundu.

Gönderim Detayları

Biden'ın onayıyla MK-83 bombalarının gönderileceği iddia edilirken, bir ton ağırlığındaki MK-84 bombalarının transferinin ise henüz netleşmediği belirtiliyor. Onaylanan yarım tonluk bombaların, daha önce durdurulan yaklaşık 1700 adet 250 kilogram ağırlığındaki MK-82 bombaları ile birlikte İsrail'e ulaşması planlanıyor.

Silah Gönderimleri Üzerine Tartışmalar

MK-82 bombalarının, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah bölgesine yönelik saldırılarından duyulan rahatsızlık nedeniyle doğrudan Biden'ın emri ile gönderiminin durdurulmuştu. ABD, 7 Ekim'deki saldırılardan sonra bir süre İsrail'e silah göndermeyi kısıtlamış; ancak son dönemde yeniden göndermeye başlamıştır. Gönderilen ağır silahlar, kamuoyunda tartışmalara neden olmaktadır.