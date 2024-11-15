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ABD, İsrail ile Lübnan'da Ateşkes İçin Anlaşma Taslağı Sunuldu

ABD, Lübnan'a İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes sağlamak için bir anlaşma taslağı teslim etti.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 03:15
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 03:15
ABD, İsrail ile Lübnan'da Ateşkes İçin Anlaşma Taslağı Sunuldu

ABD, Lübnan'a Ateşkes Anlaşma Taslağı Teslim Etti

Lübnan basınında yer alan haberlere göre, ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Lisa Johnson, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri'ye, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında ateşkes sağlanması amacıyla bir anlaşma taslağı sundu.

Bu gelişme, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın 11 Kasım'da yaptığı "Lübnan’da Hizbullah ile ateşkese varılması konusunda belirli bir ilerleme kaydedildi" açıklamasının ardından yaşandı.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, ismi açıklanmayan üst düzey bir İsrailli yetkili, ABD arabuluculuğunda Lübnan ile nihai bir anlaşmanın son aşamalarına gelindiğini belirtti. Bu anlaşmanın, Hizbullah’ın Litani Nehri'nin kuzeyine çekilmesini kapsayacağı ifade edildi.

Ayrıca, El Cedid televizyonunun isimsiz kaynaklarına göre, Johnson, BM Güvenlik Konseyi’nin 1701 sayılı kararına dayanan bir anlaşma taslağı sunmuş durumda. Ancak, anlaşmanın detaylarına dair henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Haber kanalı, Berri’nin, Hizbullah ile istişare ettikten sonra öneri hakkında bir yanıt vereceğini duyurdu. Bu süreçte, taraflardan resmi bir açıklama gelmedi ve İsrail ordusu, Beyrut'un güneyindeki bölgelere yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırarak Lübnan'ın güneyine kara harekatıyla ilerlemeye çalışıyor.

İsrail'in Saldırılarında Kaybedilenler

İsrail ordusuyla Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden çatışmalarda, Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre toplam 3,386 kişi hayatını kaybetti. Bunların 878'i kadın ve çocuk, 192'si sağlık çalışanı olarak kayıtlara geçti.

Yine, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 27 Eylül tarihinde İsrail ordusunun Beyrut’a düzenlediği hava saldırısı sonucunda hayatını kaybetti. Hizbullah ise buna karşılık olarak İsrail’e roket ve füzelerle saldırılarda bulunuyor.

İsrail’in bombardımanları nedeniyle Lübnan’da 100 binden fazla kişi yerinden edildi. Birleşmiş Milletler verilerine göre, bu saldırılar sonucunda Lübnan'da 1,4 milyon kişi evini terk etmek zorunda kaldı. Hükümet, bu kişilerin 585 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini bildirdi.

BMGK'nin 1701 Sayılı Kararı

BMGK’nin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hattı'nın gerisine çekilmesini ve bu hatla Lübnan arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını öngörüyor. Ancak, bu bölge, Hizbullah tarafından 2000 yılından beri güçlü bir askeri nüfuz altında bulunuyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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