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ABD, İsrail'in Gazetecileri Hedef Almasıyla İlgili Bilgi Toplayacak

ABD Dışişleri Bakanlığı, Al Jazeera çalışanlarının öldürülmesine dair bilgi almak için bölgeyle iletişime geçecek.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 00:16
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 00:16
ABD, İsrail'in Gazetecileri Hedef Almasıyla İlgili Bilgi Toplayacak

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı, Al Jazeera çalışanı iki gazetecinin İsrail tarafından öldürülmesi ile ilgili olarak bölgedeki muhataplarından daha fazla bilgi edinmeyi planladığını duyurdu. Bakanlık, Gazze'de görevli gazetecilerin tehdit altında olmaması gerektiği mesajını da iletti.

Gazetecilerin Ölümü Üzerine Detaylar

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, gündeme ilişkin yaptığı açıklamada, konuyla ilgili olarak detaylarının dar olduğunu vurgulayarak, "Bu haberleri takip ediyoruz ve bölgedeki muhataplarımızdan ilave bilgi istedik" dedi.

Hedef Alınmamaları Gerektiği Vurgusu

Patel, Gazze'de görev yapan gazetecilerin herhangi bir tehdit veya saldırıya maruz kalmamaları gerektiğinin altını çizerek, konuya ilişkin hassasiyetlerini her zaman İsrail ile paylaştıklarını da ekledi.

Olayın Arka Planı

Al Jazeera muhabiri İsmail el-Gul ve kameraman Rami er-Rifi, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin yıkılan evinin görüntülerini çekmek için Gazze Şeridi'ndeki Şati Mülteci Kampı'na gitmişti. Gazeteciler, yıkılmış evin çekimini tamamladıktan sonra bulundukları araç ile bölgeden ayrıldıkları esnada hedef alınmış ve yaşamlarını yitirmişlerdir.

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