ABD, İsrail'in Gazze'deki İnsani Durumu İyileştirme Çabalarını Takip Ediyor

ABD, İsrail'in Gazze'de İnsani Durumunu Takip Ediyor

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, İsrail'in Filistinli sivillerin durumunu iyileştirmeye yönelik eylemlerini yakından takip ettiklerini belirtti. Greenfield, öncelikle İsrail'in bu bağlamda yaptığı taleplerin önemine vurgu yaptı.

BM Güvenlik Konseyi Oturumu

BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy başkanlığında gerçekleştirilen "Orta Doğu" konulu oturumda Greenfield, "Orta Doğu'daki duruma acilen diplomatik bir çözüm bulunmalı." diyerek aciliyetin altını çizdi.

Sivillerin Acı Çekişi ve İran'ın Rolü

Bir yılı aşkın süredir, İsrail ve Gazze ile Batı Şeria ve Lübnan'da sivillerin maruz kaldığı acılara dikkat çeken Greenfield, İran ve vekillerinin neden olduğu kargaşaya da değindi. Greenfield, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın gördüğü ilerlemeleri ve Hamas liderlerinin ortadan kaldırıldığını hatırlattı.

İsrail'in Acil Adımlar Atması Gerekiyor

Greenfield, İsrail'in Gazze'deki insani durumu iyileştirmek için derhal adımlar atması gerektiğini belirtti. ABD'nin bu konuda İsrail'e düşen görevleri açıkladığını vurguladı:

"İsrail, belirttiğimiz 15 adımın 12'sini şu anda uygulamaya koyuyor. Ancak tüm adımların tam olarak uygulanması ve sürdürülmesi gerekiyor."

Ticari Kamyon Girişine İzin Verilmeli

Greenfield, Gazze'ye ticari kamyonların girmesi gerektiğini de ekleyerek, bunun açlık krizinin önlenmesi açısından kritik bir öneme sahip olduğunu söyledi. Ayrıca, yardımların ihtiyacı olanlara ulaşabilmesi için İsrail'in artan kanunsuzlukla mücadele etmesi gerektiğini belirtti.

Çatışmalara Ara Verilmesi Gerekiyor

Çatışmaların durdurulması gerektiğini vurgulayan Greenfield, yardım dağıtımının kolaylaşabilmesi için gerçek ve uzun süreli bir ateşkes gerektiğini ifade etti. Çatışmanın İran tarafından kışkırtıldığını belirterek, bölgedeki durumun istikrarsızlığını dile getirdi.

İki Devletli Çözüm Destekleniyor

Greenfield, ABD'nin İsrail'in yanında durmaya devam edeceğini, ancak sadece askeri desteğin yeterli olmayacağını kaydetti. Batı Şeria'nın ilhakı veya Gazze'de yerleşimlerin inşasının çözüm sağlamayacağını belirtti. Ayrıca, ABD'nin iki devletli çözümü desteklemeye devam ettiğini ve diplomatisinin bu bağlamda önemli bir yol haritası olduğunu vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.