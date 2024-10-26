DOLAR
34,28 0,05%
EURO
36,96 0,12%
ALTIN
3.027,61 -0,05%
BITCOIN
2.287.021,13 0,38%

ABD, İsrail'in İran'a Yönelik Saldırılarına Dahi Olmadığını Açıkladı

ABD, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında herhangi bir rol oynamadığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 04:40
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 04:40
ABD, İsrail'in İran'a Yönelik Saldırılarına Dahi Olmadığını Açıkladı

ABD'den Açıklama

ABD'li yetkililer, İsrail'in İran'a yönelik başlattığı askerî saldırılarda ABD'nin herhangi bir dahli bulunmadığını vurguladı. ABD Savunma Bakanlığı, konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

İsrail'in Bilgilendirmesi

Bir Pentagon yetkilisi, AA muhabirine verdiği bilgide, İsrail'in İran'a yönelen saldırıları konusunda ABD'nin önceden bilgilendirildiğini ifade etti. Ayrıca, İsrail'in bu savaşa dair planlarında ABD'nin dahil olmadığını belirtti.

Medya Yansımaları

İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail'in İran'a saldırmadan önce ABD yönetimini bilgilendirdiğini de aktardı.

İLGİLİ HABERLER

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

Faizlerde bir dönem kapandı;! Konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinden müjdeler geldi

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail'in İran'a Yönelik Hava Saldırıları: Stratejik Hedefler Vuruldu
2
Aliağa Limanında Rüşvet Operasyonu: 32 Gözaltı
3
ABD, İsrail'in İran'a Yönelik Saldırılarına Dahi Olmadığını Açıkladı
4
Tahran'da Şiddetli Patlama Sesleri Endişe Yarattı
5
İsrail, ABD'yi İran Saldırısı Hakkında Bilgilendirdi
6
Kırıkkale'de Motosiklet Kazası: 2 Yaralı
7
12. Boğaziçi Film Festivali'nin Ödülleri Sahiplerini Buldu

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek

Başvuru süreci tamamlanmak üzere! Öğrencilere 15.000 TL burs ödemesi yapılacak

Eczaneye gitmeye korkutacak zam! Tüm ilaç fiyatları yüzde 23 artacak

Öğrenciler hemen hesabına baksın! 5.000 TL IBAN’da bekliyor

Asgari ücrete fazla zam yapmayın talimatı: O isim yüzde 25 yeter dedi

Faizlerde bir dönem kapandı;! Konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinden müjdeler geldi

En düşük emekli maaşına senede 1 zam! İmzalanırsa emekli hapı yuttu