ABD, İsrail'in İran'a Yönelik Saldırılarına Dahi Olmadığını Açıkladı

ABD'den Açıklama

ABD'li yetkililer, İsrail'in İran'a yönelik başlattığı askerî saldırılarda ABD'nin herhangi bir dahli bulunmadığını vurguladı. ABD Savunma Bakanlığı, konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

İsrail'in Bilgilendirmesi

Bir Pentagon yetkilisi, AA muhabirine verdiği bilgide, İsrail'in İran'a yönelen saldırıları konusunda ABD'nin önceden bilgilendirildiğini ifade etti. Ayrıca, İsrail'in bu savaşa dair planlarında ABD'nin dahil olmadığını belirtti.

Medya Yansımaları

İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail'in İran'a saldırmadan önce ABD yönetimini bilgilendirdiğini de aktardı.