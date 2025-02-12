ABD, İsrail'in Lübnan'daki İşgaline Süre Tanıdı

ABD'nin İsrail'in Lübnan'daki İşgaline Onayı

İsrail devlet televizyonu KAN'ın yaptığı habere göre, Washington yönetimi, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde yer alan bazı bölgelerde mevcut kalışını onayladı.

İsrail basını, ABD'nin, Lübnan'ın güneyinden çekilmesi gereken tarihin yaklaştığı dönemde İsrail ordusuna bu bölgelerde uzun süre kalması için yeşil ışık yaktığını öne sürdü. Yapılan açıklamalara göre, bu karar İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen görüşmelerde ele alındı.

Müzakere Süreci Devam Ediyor

İki liderin yanı sıra, iki ülkenin heyetleri de konuyla ilgili müzakerelerde bulundu ve belirli bir ön mutabakata varıldı. İsrail, Mavi Hat yakınlarında kalmak istediği beş nokta üzerinde müzakerelerini sürdürüyor. 14 Şubat Cuma günü, Lübnan'ın güneyindeki Ras Nakura beldesinde bu süreçle ilgili önemli bir toplantı planlanıyor.

İsrail Ordusu Çekilme Süresini Uzattı

İsrail Ordu Sözcüsü Avichai Adraee, anlaşmanın uygulama süresinin uzatıldığını açıkladı. Adraee, X platformundan yaptığı açıklamada, ülkenin güneyindeki evlerine dönmek isteyen Lübnan halkını tehdit etti.

Adraee, "Anlaşmanın uygulama süresi uzatıldı ve İsrail ordusu hala sahada konuşlu. Bu yüzden güneye hareket etmeniz yasak," ifadelerini kullandı. Ne var ki, çekilme sürecinin 26 Ocak'tan 18 Şubat'a ertelendiği veya yeni bir uzatma olup olmayacağına dair detaylı bilgi vermedi.

ABD'den Ek Süre Talebi

Lübnan'ın LBCI televizyonu, İsrail'in, Lübnan'ın güneyindeki işgal altındaki bölgelerden çekilme sürecinin 28 Şubat'a kadar uzatılması için ABD'den ek süre talep ettiğini bildirdi. Times Of Israel gazetesi, İsrail yönetiminin, çekilme süresinin uzatılması amacıyla Washington'a başvurduğunu, ancak ABD'nin şu anda 18 Şubat'a kadar çekilme süresine sadık kalma niyetinde olduğunu yazdı.

Ateşkes Anlaşması Hakkında

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024'te yürürlüğe girdi. Bu anlaşma çerçevesinde Lübnan ordusunun, 60 gün içinde (26 Ocak) İsrail'in güneyde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması ve İsrail ordusunun bölgeden çekilmesi planlandı. Ancak, İsrail'in, ABD'nin onayıyla, Lübnan ordusunun ülkenin güneyine "tam olarak yerleşmediğini" savunarak işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzattığı belirtiliyor.