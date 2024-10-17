ABD, İsrail'in Sivilleri Kullanmasına Tepki Göstermekte

ABD'den İsrail'e Sert Eleştiri

Birleşik Devletler, Gazze'deki bazı İsrail askerlerinin sivilleri insani kriz şartlarında kalkan olarak kullandığına dair çıkan raporları "inanılmaz derecede rahatsız edici" olarak nitelendirdi.Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, düzenlediği basın toplantısında konuyla ilgili detaylı açıklamalarda bulundu. Miller, "Eğer New York Times'ta ortaya konan iddialar gerçekse, bu durum kabul edilemez. Sivillerin insan kalkanı olarak kullanılması kesinlikle hiçbir gerekçeyle savunulamaz," dedi.

Uluslararası Hukuk ve Hesap Sorulması Gereken Durumlar

Miller, bu iddiaların doğruluğu halinde, hem uluslararası hukukun hem de İsrail ordusunun kendi iç kurallarının ihlal edildiğini vurguladı. İsrailli yetkililerin bu durum hakkında soruşturma başlatmasının ABD tarafından uygun bir adım olarak değerlendirileceğini ifade etti.

Gazze'deki Can Kayıpları

New York Times'a göre, bir yılı aşkın süredir devam eden çatışmalar sonucunda, çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu 42 binden fazla Gazzeli hayatını kaybetti. Raporda, Filistinli tutukluların, hayati tehlike içeren görevlerde kullanılmak üzere zorlandığı ifade ediliyor.

Lübnan’da Yaşanan Olaylar

Miller, İsrail ordusunun Lübnan'daki bir köyü havadan hedef almasına ilişkin görüntüleri değerlendirdi. "Görüntüleri inceledim ancak İsrail'in niyetini bilemiyorum. Biz, sivillerin zarar görmesini istemiyoruz," şeklinde konuştu. Miller, Hizbullah'ın sivillerin arasında faaliyet göstermesinin bununla bağlantılı olduğunu da belirtti.

Miller, "İsrail'in meşru hedefler peşinde koşma hakkı var, fakat bu sıralarda sivil altyapıyı korumaları öncelikli olmalı," diyerek, çatışmalardaki sivilleri korumanın önemine dikkat çekti.