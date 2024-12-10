ABD, İsrail'in Suriye'ye Girişi Hakkında Geçici Durum Açıklaması Yaptı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İsrail ordusunun Golan Tepeleri'nin ötesinde Suriye topraklarına girmesinin, yaşanan güvenlik boşluğu nedeniyle "geçici bir durum" olduğunu belirtti.

Miller, düzenlediği günlük basın toplantısında, Suriye'deki mevcut durumu ve gelişmeleri ele alarak, her ülkenin terörist gruplara karşı harekete geçme hakkının bulunduğunu ifade etti. Suriye ordusunun, Beşşar Esed rejimine bağlı güçlerin Golan Tepeleri çevresindeki mevzilerini terk etmesinin, potansiyel bir tehdit oluşturduğunu aktardı. Bu durumun, terörist örgütler tarafından doldurulabilecek bir boşluk yarattığını vurguladı.

Bölgede yaşanan gerginlikler hakkında da konuşan Miller, "Her ülke, özellikle Suriye gibi istikrarsız zamanlarda, sınırındaki potansiyel tehditlerden endişe duymakta haklıdır" dedi. Ayrıca, İsrail’in Suriye’ye yönelik eylemlerinin geçici olduğunu yineledi.

Sözcü Miller, İsrail ve Suriye arasında 1974 yılında imzalanan Kuvvetlerin Çekilme Anlaşması’nı desteklediklerini de belirtti. İsrail’in bu hamlesinin bölgede farklı ülkeler tarafından kınandığını hatırlatan Miller, ABD'nin gerilimi azaltma ve bölgedeki istikrarı sağlama çabalarında olduğunu dile getirdi.

Miller, Heyet Tahrir Şam (HTŞ) ile iletişim kurma konusuna da değinerek, "Çeşitli gruplarla doğrudan ya da aracılarla görüşmeler yapıyoruz" dedi. Suriye içinde veya dışında bu tür gruplarla iletişim kurmanın birçok yolları olduğuna dikkat çekti.

Ayrıca, Münbiç’teki askeri muhalifler ve PKK/YPG arasındaki çatışmalarla ilgili, kimsenin bu istikrarsızlıktan yararlanarak kendi pozisyonlarını ilerletmesine izin vermeyeceklerini belirtti.

Son olarak, ABD güçlerinin Suriye'de SDG ile işbirliğini sürdürdüğünü ve bu örgütün DEAŞ’a karşı mücadelede önemli bir ortak olduğunu ifade etti.