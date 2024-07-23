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ABD, İsrail ve BAE Gazze'deki Durumu Görüşmek Üzere Toplandı

ABD, İsrail ve BAE, Gazze'deki saldırılar sonrası durumu ele almak için gizli bir toplantı gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 15:39
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 15:39
ABD, İsrail ve BAE Gazze'deki Durumu Görüşmek Üzere Toplandı

ABD, İsrail ve BAE'nin Gizli Toplantısı

ABD, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Gazze'de meydana gelen İsrail saldırılarının ardından durumu değerlendirmek amacıyla bir araya geldiği öne sürüldü. Axios sitesinde yer alan habere göre, toplantı geçtiğimiz hafta perşembe günü, BAE'nin başkenti Abu Dabi'de gerçekleşti.

Toplantıya Katılan İsimler

Toplantıya BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ev sahipliği yaptı. Brett McGurk, İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ile birlikte bu kritik görüşmeye katıldı.

Filistinli Grupların Birleşme Çabaları

Bu arada, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) çatısı altındaki gruplar, kapsamlı bir ulusal birliğe ulaşma hedefiyle geçici bir uzlaşı hükümeti kurulması için anlaşma sağlama aşamasında olduklarını duyurdu.

Pekin'de düzenlenen bir toplantıda, Fetih, Hamas, İslami Cihad ve diğer toplamda 14 grup bir araya geldi.

İsrail'in Açıklaması

Yisrael Katz, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Çin'deki toplantılarda Filistinli grupların Gazze'nin ortak kontrolü için bir anlaşma imzaladıklarını belirtti. Ayrıca, 7 Ekim'den bu yana bölgedeki yıkım nedeniyle, Gazze'nin Filistinli gruplar tarafından yönetilemeyeceği iddiasında bulundu.

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