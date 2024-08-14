ABD, İsrail ve Hamas Arasında Yeni Ateşkes Önerisi Sunacak

ABD’nin Yeni Ateşkes Önerisi

İsrail basınında yer alan haberlere göre, ABD yönetimi, İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze Şeridi’nde ateşkes sağlanması amacıyla yeni bir öneri sunmaya hazırlanıyor.

Doha'da Kritik Görüşmeler

Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre, yarın Katar’ın Doha kentinde gerçekleştirilecek müzakerelerde, esir takası ve ateşkes için "son şans" vurgusu yapılıyor.

ABD’nin, Doha’daki bu görüşmelerde sunacağı yeni önerinin detayları şu anda gizli tutulsa da, mayıs ayında öne sürülen taslağa benzerlik göstermesi bekleniyor. Aynı zamanda, Washington'un önerinin kabul edilmesi için taraflar üzerinde baskı yapması da muhtemel.

Tarafların Beklentileri

ABD, Mısır ve Katar, 8 Ağustos’ta ortak bir bildiri yayımlayarak, İsrail ve Haması 15 Ağustos’ta müzakerelere yeniden başlamaya davet etmişti.

Ayrıca, İsrail yönetimi yarınki müzakerelere bir heyet göndereceğini duyururken, Hamas ise yeni müzakere turuna girmek yerine, ABD Başkanı Joe Biden'ın önerisinin hayata geçirilmesi için bir plan sunulmasını talep etmiş durumda.