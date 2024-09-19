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ABD, İsrail ve Hizbullah Arasındaki Gerginlik İçin Diplomatik Çabaları Arttırıyor

ABD, İsrail-Hizbullah gerginliğini azaltmak için diplomatik baskı yapma kararlılığını artırıyor. Patlamaların ardından çatışmalar derinleşti.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 22:35
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 22:35
ABD, İsrail ve Hizbullah Arasındaki Gerginlik İçin Diplomatik Çabaları Arttırıyor

ABD'den Diplomatik Baskı Vurgusu

ABD Dışişleri Bakanlığı, 17 Eylül 2023 tarihinde Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında meydana gelen eş zamanlı patlamaların ardından artan İsrail-Hizbullah gerginliğini azaltmak için taraflara yönelik diplomatik baskı stratejisini sürdüreceğini duyurdu.

Gelişmeler ve Dışişleri Bakanlığı Açıklamaları

Dışişleri Bakanı Sözcüsü Matthew Miller, düzenlediği günlük basın toplantısında, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında tırmanan çatışmaların sona erdirilmesi adına ABD'nin tavır ve politikalarını açıkladı. Miller, "Hiçbir tarafın bu çatışmayı büyütmesini istemiyoruz. İsrail’in karşılaştığı gerçek güvenlik sorununu çözmenin en etkili yolunun, tam olarak diplomatik bir çözüm olduğuna inanıyoruz" diye belirtti.

Çatışmaların Tarafları ve Güvenlik Sorunları

Miller, "Tüm tarafları gerginliği azaltmaya teşvik ederken, nihayetinde diplomatik bir çözüm için gereken baskıyı uygulamaya devam edeceğiz" dedi. Ayrıca, İran, Hizbullah ve Hamas gibi gruplara karşı İsrail'in kendini savunma hakkının yanında olduklarını da ekledi.

Civillerin Güvenliği ve Patlamalar

Miller, Hizbullah'a ait cihazlardaki patlamalar nedeniyle hayatını kaybedenler arasında çocukların da bulunduğunu hatırlatarak, bir ülkenin teröristlere karşı kendini savunmasının "uygun" olduğunu ancak sivil kayıpların asla meşru hedef olmaması gerektiğini vurguladı.

Lübnan'daki Çatışmalar ve Sonuçları

Lübnan'daki olaylar sonucunda 17 Eylül'de meydana gelen patlamalarda ikisi çocuk 12 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 2,800 kişi çeşitli yaralanmalarla hastaneye kaldırıldı. 18 Eylül'de ise çok sayıda telsizin patlatılması sonucu 25 kişi daha öldü ve 450'den fazla kişi yaralandı. Lübnanlı yetkililer, bu durumu İsrail’e atfederken, İsrail cephesinden henüz herhangi bir açıklama gelmedi.

Gelecek için Diplomatik Çabalar

İsrail ile Lübnan arasındaki sınırda 8 Ekim 2023’ten itibaren zaman zaman şiddetli çatışmalar yaşanmakta ve ABD’nin önceliği, Gazze’de ateşkes sağlamak olarak belirtilmekte.

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