ABD, İsrailli Bakanın Mescid-i Aksa'ya Sinagog İnşası Çağrısına Sert Yanıt Verdi

ABD'den Sert Tepki

Amerika Birleşik Devletleri, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'da sinagog inşa etme önerisine karşı çıkış yaptı. ABD Dışişleri Bakanlığı, belirtilen açıklamanın tansiyonu yükselteceğini belirtti.

Provokasyon Uyarısı

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bu aşamada, dikkatlerin rehinelerin serbest bırakılması ve ateşkes anlaşmasının sağlanmasına yönelik diplomatik çabalara yoğunlaştırılması gerektiğini vurguladı. Provokatif söylemler yalnızca gerilimi artırır." şeklinde konuştu.

Tarihi Statükoya Bağlılık

Sözcü, ABD'nin tarihi statükoyu koruma konusundaki kararlılığını sürdürdüğünü belirtti. Ayrıca, İsrail'in güvenliğine tehdit oluşturan tek taraflı hareketlerin karşısında duracaklarını ifade etti.

Ben-Gvir'in Açıklamaları

İsrail Ordu Radyosu'na konuşan Ben-Gvir, Yahudilerin Mescid-i Aksa'da ibadet etmesine izin veren mevcut politikanın yeterli olmadığını savunarak, "Mescid-i Aksa'ya bir sinagog inşa eder misiniz?" sorusuna "Evet" yanıtını vermişti.

Uluslararası Tepkiler

Ben-Gvir'in açıklamalarına, pek çok ülke lideri ve uluslararası kuruluşlardan sert tepkiler gelmeye devam ediyor. İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, Ben-Gvir'in beyanlarının ardından Mescid-i Aksa'daki mevcut statükonun değişmediğini belirtti.