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ABD İstihbaratı: İsrail, İran'ın Nükleer Tesislerine Saldırmayı Planlıyor

WSJ'ye göre ABD istihbaratı, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine saldırı hazırlığında olduğunu rapor etti.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 04:39
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 04:39
ABD İstihbaratı: İsrail, İran'ın Nükleer Tesislerine Saldırmayı Planlıyor

İsrail'in İran'a Yönelik Olası Saldırıları Gündemde

Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, ABD istihbaratı, İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine saldırı planları içeren bir rapor hazırladı. Bu rapor, istihbarat bilgilerine sahip kişilerin verdiği bilgilerle şekillendi.

Rapor, eski ABD Başkanı Joe Biden'ın görev süresinin sonlarına doğru, İsrail'in İran'a karşı saldırı olasılığının arttığını vurguluyor. İran'ın askeri altyapısının son dönemde zayıfladığının belirten raporda, Orta Doğu'da askeri faaliyetlerin artabileceği konusunda uyarılar yapılıyor.

İkinci Raporun Detayları

ABD istihbaratı tarafından hazırlanan ikinci bir raporda, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve geldiği ilk günlerde de İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırı hazırlığı içerisinde olduğu kaydedildi. Bu kapsamda, İsrail'in İran'ın zayıflaması için nükleer tesislerine önemli ataklar düzenlemeyi planladığı ifade ediliyor.

İstihbarat raporu hakkında bilgi sahibi kaynaklar, Trump'ın Biden'a göre saldırılara destek verme olasılığının daha yüksek olduğunu belirtiyor. Bu durum, İsrail'in Trump yönetiminin desteğini almak için baskı yapabileceği anlamına geliyor. Ayrıca yapılacak saldırılarda İsrail'in ABD'nin askeri desteğine ve mühimmatına ihtiyaç duyacağı belirtiliyor.

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